İran’da devam eden protestolar sırasında gözaltına alınan 26 yaşındaki Erfan Soltani’nin durumu belirsizliğini sürdürüyor. İranlı yetkililerin, Soltani’nin ailesine genç adamın 14 Ocak’ta idam edileceğini bildirdiği öne sürülürken, Tahran yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump’ın sert uyarılarına rağmen geri adım atmaya niyetli olmadığı belirtildi.

CNN World’ün aktardığı bilgilere göre, hükümet karşıtı gösterilere yönelik baskılar giderek artarken, ülkede on binlerce kişinin gözaltına alınmasının ardından yargı süreçlerinin hızlandırılacağı ve idam cezalarının daha kısa sürede infaz edileceği yönündeki açıklamalar endişeleri derinleştirdi.

TRUMP’TAN SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yaptığı açıklamada İran yönetimini uyararak, protestocuların idam edilmesi halinde bunun sonuçsuz kalmayacağını belirterek "Eğer onları asarlarsa, bir şeyler göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamasının, Soltani’nin idam edileceğine dair haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından yapılması dikkat çekmişti.

BBC’nin haberine göre, geçtiğimiz perşembe günü bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Soltani’nin ailesine, gözaltından yalnızca birkaç gün sonra 14 Ocak’ta idam edileceği bilgisi verildi. İran Yargı Erki Başkanı Gulamhossein Mohseni-Ejei’nin protestocuların hızla yargılanacağını açıklaması da benzer vakaların artabileceği endişesini güçlendirdi.

AİLESİNDEN UMUTLU BEKLEYİŞ

Soltani’nin ailesi, son bir umutla dün gece Karaj’daki Ghezel Hesar Hapishanesi önünde protesto düzenledi. Ailenin, genç adamın tek kişilik hücrede tutulduğunu öğrendiği ve saatlerdir kendisinden haber alamadığı bildirildi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü üyesi Arina Moradi, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, Soltani’nin idam edilip edilmediğinin henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığını söyledi. Moradi, ülkede internet ve iletişim ağlarının büyük ölçüde kesilmesi nedeniyle gelişmelere sağlıklı şekilde ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Moradi ayrıca, Soltani’nin siyasi bir figür olmadığını, yalnızca ülkedeki mevcut koşullara tepki gösteren gençlerden biri olduğunu ifade etti. Hengaw’a göre, idam kararının tutuklamadan sadece dört gün sonra aileye bildirilmesi, insan hakları çevrelerinde “eşi benzeri görülmemiş” bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR BÜYÜYOR

İran’da 28 Aralık’ta Tahran’daki Kapalı Çarşı’da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar, kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşerek ülke geneline yayıldı. 18’inci gününe giren protestolarda bilanço ağırlaşıyor.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre, olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 550’ye yükseldi. Gösterilerde 1.134 kişinin yaralandığı, 18 bin 434 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.