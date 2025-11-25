İmralı Süreci kapsamında TBMM’de kurulan komisyon, AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP’in oylarıyla PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etti. Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “gerekirse bizzat giderim” açıklamasının ardından 24 Kasım’da gerçekleşti. Ziyarette MHP’den Feti Yıldız, AKP’den Hüseyin Yayman ve DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.
Ziyaretin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlığında grup toplantısı düzenlendi. Toplantıya Ülkü Ocakları üyelerinin yoğun katılım gösterdiği gözlendi. Ancak dün İmralı Adası’na giden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız toplantıya katılmadı.