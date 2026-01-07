CHP’den seçilen Hasan Ufuk Çakır:

‘Milleti perişan ettiniz, çiftçiler imdat diyor’

Hakkındaki suç iddiaları nedeniyle disipline verilen ve partisinden istifa ederek iddiaları da reddeden CHP eski Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır bugün AKP’ye geçiyor. Adli sicilinin temiz olduğunu belirten Çakır, Meclis konuşmalarında “Çiftçi ‘İmdat’ diyor, millet perişan” diyerek iktidarı eleştirmişti.

TERÖRİST MİYİZ?

Çakır TBMM’deki konuşmalarında “Millet perişan, Çiftçi ‘İmdat’ diyor. Her yer uyuşturucu, Ekvador’dan muz geliyor, içinde uyuşturucu var. Mersin limanı delik deşik. Bunları konuşunca bizi terörist mi ilan edeceksiniz? Süt, et, koyun, keçi para etmiyor. Ben çiftçinin, dağda taşta yaşayanın, yörüğün yanındayım. Milletin sesi olacağım” dedi, iktidarı sert biçimde eleştirdi, sonra da AKP’ye geçmeye karar verdi.

TBMM Genel Kurulu ve Plan Bütçe Komisyonunda çok sayıda konuşma yapan Çakır son dönemde şu eleştirilerde bulunmuştu:

ÇİFTÇİ İMDAT DİYOR: Çiftçi “İmdat” diyor; Erdemli, Toroslar, Tarsus, Silifke, Mersin “İmdat” diyor. Millet perişan.

İSRAİL’E GİDİYOR: Tarlada devamlı gübre ve ilaç veriyoruz; biz bunların hepsini İsrail’den alıp zengin ediyoruz. Mersin gümrüğünde geçen seneki 100 beyanname bu sene 500 oldu. 624 koduyla işgal altındaki Filistin topraklarına gidiyor ama alıcısı İsrail. 80 yaşındaki kadının eline de kelepçe vurup 55 yaşında limon ağacını kesiyorsunuz.

Çakır iki sene önce de Meclis kürsüsünden AKP’ye “Bu ithal muzun derhâl önünü kesin, yoksa bu çiftçi sokağa dökülüp bu Meclis’in önüne gelecek, hepsi saraya gelecek” diye seslenmişti.

Karatutlu’nun rozeti Erdoğan’dan

K.Maraş yolsuz Urfa susuz, fakirin üstüne kar yağıyor

CHP listesinden ve DEVA partisinden giren Kahramanmaraş milletvekili İrfan Karatutlu bugün AKP’ye geçiyor. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı Karadutlu’nın transferi, siyasetin çirkin yüzünü de gösterdi.

RANDEVU VERMİYOR

15 gün önce iktidarı yerden yere vuran Karadutlu, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkıp iktidarı eleştirdi. “Aşık Mahsuni 70 yıl önce ‘İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne, Yolsuz Maraş, susuz Urfa’ diyordu. 70 yıl geçti, Kahramanmaraş’ta bugün de hâlâ ulaşım sorunu var” dedi.

Sağlık Bakanından 1.5 yıldır randevu alamadığını söyleyen Karadutlu, Kahramanmaraş’ta binlerce köy konutunun 5 milyona ihale edilip ertesi gün başka bir taşerona 2 milyona verildiğini de belirterek “Aradaki fark nerede?” diye sordu.

Karatutlu TBMM’de 20 Aralık 2025’teki konuşmasında ise “455 bin konut yaptık diyorsunuz ama binlerce köy konutunu 4.5-5 milyona ihale ettiniz, ertesi gün başka taşerona niye 1.8-2 milyona verdiniz? Aradaki fark nerede?” diye konuştu.

BU ADALETSİZLİK

16 Aralık 2025’te de “Kahramanmaraş’ın göbeğindeki Kıbrıs Meydanı’nda sermaye sahibine ait otel, Emlak Konut eliyle yapılıp teslim edildi. Yanındaki garibanın 100 metrekare dükkanını ise rezerv alan ilan edip teslim etmediniz. Bu adaletsizliği sormak zorundayız” dedi.

Karatutlu, hükümetin yönetim anlayışının sağlık alanındaki başarısızlığın temel nedeni olduğunu söylemiş ve şöyle konuşmuştu: “Bu yönetim anlayışıyla sağlıkta hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Liyakatsiz atamaları durdurmadan hiçbir iyileşme olmayacaktır.”

AKP’ye referandumsuz Anayasa değişikliği için 18 milletvekili lazım

TBMM’de, Erdoğan’ın dördüncü kez seçilmesini de sağlayacak anayasa değişikliğinin referanduma gerek kalmadan kabulü için 400 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. Referandumlu değişiklik için ise 360 oy yeterli.

Ancak kamuoyu yoklamalarına göre Cumhur İttifakı’nın toplumsal desteği azalıyor. Bu nedenle nihai amaç, değişikliği 400 vekilin evet oyuna ulaşarak referandumsuz geçirmek.

AKP bu transferler ve DEM desteği ile 400 oyu bulup anayasa değişikliklerini referanduma gerek kalmadan TBMM’de yapmayı amaçlıyor. Son iki transferle birlikte AKP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 274’e yükselecek.

Meclis’te halen Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP’nin 272, MHP’nin 47, HÜDA PAR’ın 4 ve DSP’nin de 1 olmak üzere 324 sandalyesi var. DEM Parti’nin 56 üyesi ile bu sayı 380’e yükseliyor ve iki yeni transfer ile 18 eksik kalıyor. AKP yapacağı yeni transferler ile diğer partilerden toplam 12 milletvekili almış olacak. TBMM’de 11 de bağımsız milletvekili var.