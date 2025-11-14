Cumhur İttifakı, 2019 ve 2024 yerel seçimleri ile 2023 genel seçiminde aleyhteki HDP-DEM, PKK kampanyası ile vatandaştan oy isterken bugün ise ters köşe yapıyor. Seçimlerden önce vatandaştan “CHP iktidara gelirse Selo’yu serbest bırakacak, DEM 6’lı masanın yedinci ortağı” diyen AKP ve MHP şimdilerde ise adeta “U” dönüşü yaşıyor.

DEMİRTAŞ’IN TAHLİYESİ

2023’te “Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ı serbest bırakacak. Demirtaş terörist” diyen” MHP lideri Devlet Bahçeli, şimdi Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istedi ve “Hayırlı olur” dedi. Erdoğan da Demirtaş için “Yargı ne derse o” açıklaması yaptı. Erdoğan daha önce Demirtaş’ı Kılıçdaroğlu’nun serbest bırakacağını öne sürmüştü. İşte Erdoğan’ın seçim dönemlerinde söyledikleri ve şimdiki açıklamaları:

TRT ŞUBAT 2019: HDP eşittir PKK, eşittir YPG, eşittir PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok, gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişileri açık açık söylüyorlar. Bunlar kongrelerinde bile ne bayrağımızı asmışlar, ne İstiklal Marşı’mızı söylemişlerdir. İstiklal Marşı’nı okumak zillet midir, o şereftir ya. O şeref de şerefli olanlara yakışır.

‘DURUŞUMUZA UYMAZ’

DOLMABAHÇE, EKİM 2019: Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Böyle bir şeyi asla yapamayız. Bu bizim ne karakterimize ne cibilliyetimize ne de tarihi duruşumuza asla uymaz. Bizim teröristlerle duruşumuz onlar 30 kilometre derinlik ve en batıdan en doğuya bütün o havzayı bunlar terk edene kadar devam edecek.

BATMAN, MAYIS 2023: Selo’yu biliyorsunuz değil mi? Bu Selo, Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Şimdi bay bay Kemal ne diyor? ‘Selo’yu çıkartacağım’ diyor. Yanındakiler ne diyor? ‘Çıkartacağım’ diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine ‘Yürü, arkandayız’ dediği müddetçe çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkaramazlar.

AÇILIM İLE DEĞİŞİM

KIZILCAHAMAM, TEMMUZ 2025: Biz Sayın Bahçeli ve kadrosuyla birlikte terörsüz Türkiye için canımızı, hayatımızı ortaya koyduk. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Pervin Buldan, Mithat Sancar’la bu yürüyüş için ne yapabiliriz konuştuk. Ne demek oluyormuş! AKP, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik.

10 KASIM 2024: Terörle mücadeleyi anlattı

Erdoğan Anıtkabir defterine bunları yazdı: “Bir başka ifadeyle, terör örgütleriyle ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Böylece, ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını terör örgütleri üzerinden istedikleri gibi yönlendiren emperyalistlerin ve bölgemizdeki kuklalarının 40 yıllık oyununu ilanihaye bozacağız.”

10 KASIM 2025: Terörle mücadele yoktu

“Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz. Bu konuda herkesin, özellikle toplumun önünde olan kanaat önderlerinin gereken hassasiyeti sergileyeceklerine inanıyorum”