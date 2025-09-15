2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelen ve iktidar medyasının dizaynında başrol oynayan Fahrettin Altun, 7 yıl boyunca yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı görevinden 10 Temmuz'da alındı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun başkanlığına getirildi.

Altun'un daha düşük profilli bir göreve atanması iktidar çevrelerinde 'tasfiye' olarak değerlendirilirken, Fahrettin Altun'un 23 yaşındaki oğlu Mustafa Bilge Altun dün akşam Beykoz Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen düğün ile dünya evine girdi.

TÖRENE AKP'NİN AĞIR TOPLARI KATILMADI

Törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Yıllarca Erdoğan'ın en önemli bürokratları arasında gösterilen Altun'un oğlunun düğününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

ALİ ERBAŞ DUA ETTİ, TEVFİK GÖKSU NİKAH KIYDI

Kur'an tilavetiyle başlayan törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Çiftin nikahını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıyarken, nikah şahitliklerini ise davete katılan protokol üyeleri yaptı.

Nikahın ardından çifte mutluluklar dileyen Hulusi Akar, "Allah bir erkek bir de kadın yaratmış. Dolayısıyla bunların birleşmesinden de evlilikler ve aile oluyor. Dolayısıyla aile bizim toplumumuzun olmazsa olmazı. Bu zaman içerisinde maalesef içeriden dışarıdan yapılan bir takım neşriyatla erozyona uğratılıyor. Buna müsaade etmemek lazım. Bu güzel toplumun bunun farkında olduğuna eminim." diyerek, evlilik cüzdanını çifte takdim etti.



Nikah merasiminin ardından Mustafa Bilge Altun ve Rumeysa Reis çifti ile aileleri tebrikleri kabul etti.