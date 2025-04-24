Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Dün İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra hava durumu da en çok merak edilen konular arasına girdi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Depremin olduğu İstanbul’da ise parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği belirtildi. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?

Son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu 19 derece olacak. Yağış beklenmiyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde Balıkesir ve Sakarya çevreleri ile Bursa’nın güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

EGE BÖLGESİ

Ege bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağışlar tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağışlar tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bu bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu bölgesinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Van hariç bölge genelinde aralıklı sağanak görülecek. Kuzey kesimlerde karla karışık yağmur olasılığı var.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak yağışlar bekleniyor.