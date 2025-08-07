Jose Mourinho ile Robin van Persie’nin kariyerlerini karşılaştırmak imkansız. Mourinho, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Avrupa’nın elit liglerine damga vurmuş bir efsane. RVP ise 2020’de altyapıda antrenörlüğe başlamış bir isim. Liverpool’u şampiyon yapan Arne Slot’un yardımcısı olarak çok şey öğrendi.



İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞININ SİNYALLERİNİ VERDİ



F.Bahçe karşısında da Slot’tan öğrendiklerini savunma ve hücumda uyguladı. 6 Ağustos 1983 doğumlu Van Persie, hayatının en ilginç doğum günlerinden birini eski takımı F.Bahçe’ye karşı kutladı. 24 Şubat 2025’te göreve başladığı Feyenoord’da F.Bahçe karşısındaki futboluyla iyi bir teknik direktör olacağı izlenimini verdi.