Orta Doğu, Haziran 2025’te yaşanan karşılıklı saldırıların ardından bir kez daha büyük bir savaşın eşiğinde. ABD basınına yansıyan sızıntılar, Başkan Donald Trump’ın İran stratejisinin "doğrudan müdahale" yerine "İsrail üzerinden baskı" kurma noktasına evrildiğini gösteriyor.

GİZLİ GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

CBC News’ün aktardığına göre, yaklaşık iki ay önce Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Trump’ın, nükleer müzakerelerden sonuç alınamaması durumunda İsrail’in İran’ın balistik füze altyapısına yönelik operasyonlarına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

ABD OPERASYONDA DESTEK VERECEK

ABD yapılacak operasyona hava ikmali (yakıt ikmali), bölge hava sahalarının kullanımı, lojistik ve anlık istihbarat paylaşımı şeklinde destek vereceği öğrenildi

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak’ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Tahran’a yönelik askeri tehdidini en üst seviyeye çıkarmıştı. USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğündeki dev filoyu "Armada" olarak nitelendiren Trump, bu gücün Venezuela operasyonundaki filodan çok daha büyük ve şiddetli olduğunu vurguladı.

PENTAGON'DAN İKİNCİ HAMLE

Wall Street Journal’a konuşan yetkililer, Pentagon’un ikinci bir uçak gemisini (USS George H.W. Bush) bölgeye göndermek üzere hazırlık emri aldığını iddia etti. Bu hamle, müzakerelerin çökmesi durumunda İsrail'e verilecek desteğin "caydırıcı" boyutunu artırmayı hedefliyor.

Tansiyonun bu denli yüksek olduğu bir atmosferde, İran ve ABD heyetleri 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta masaya oturdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin "sürdürülmesi mutabakatı" ile sona erdiğini belirtti.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık noktaları hala aşılamamışken, Washington'un bölgedeki askeri yığınağı müzakere masasında bir "koz" olarak kullanılmaya devam ediyor.

26 Ocak’ta CENTCOM tarafından bölgeye yerleştirilen USS Abraham Lincoln taarruz grubu, İsrail’in olası bir saldırısında koruma kalkanı görevi görecek. Uzmanlar, İsrail’in Tahran’ı vurması durumunda İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alabileceğini, bu nedenle ABD’nin "katılmıyorum" dese dahi çatışmanın içine çekilme riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunuyor.