Dünya genelinde petrol vadeli işlemleri bu ay yüzde 50’ye yakın artış kaydederken, küresel enerji piyasaları alarm verdi. Bu gelişme, enerji güvenliği ve tüketim stratejilerini yeniden gündeme taşıdı.

IEA'DAN KRİTİK UYARI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, tarihin en büyük stratejik rezerv salımının başlatıldığını ancak bunun tek başına krizi önlemeye yetmeyeceğini belirtti. Birol, enerji tüketiminin acilen azaltılması gerektiğini vurguladı.

IEA'DAN 10 MADDELİK ENERJİ TASARRUFU REÇETESİ

Ajansın yayımladığı rapora göre, küresel enerji krizinin etkilerini hafifletmek için somut önlemler şu şekilde sıralandı:

Uzaktan Çalışma – Şirketlerin iş gücünü mümkün olduğunca evden çalışmaya yönlendirmesi.

Hız Sınırı Düzenlemesi – Otoyollarda hız limitlerinin en az 10 km/s düşürülmesi.

Toplu Taşıma Teşviki – Bireysel araç kullanımının azaltılması ve toplu taşımaya yönlendirilmesi.

LPG’nin Öncelikli Kullanımı – Ulaşımda kullanılan LPG’nin evsel ihtiyaçlara, özellikle yemek pişirmeye yönlendirilmesi.

STRATEJİK REZERVLER SALINDI

Birol, dünya genelindeki büyük petrol üreticileri ve tüketicileriyle temas halinde olduklarını ifade etti. 11 Mart’ta alınan kararla piyasaya 400 milyon varillik rekor bir rezerv salındığını hatırlatan Birol, fiyat baskısını azaltmak için hanehalkı ve işletmelerin de bu önlemleri uygulaması gerektiğini belirtti.

BRENT PETROL 110 DOLARI ZORLUYOR

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Brent petrol fiyatı cuma günü 110 dolara yaklaştı. Özellikle Asya pazarında jet yakıtı ve dizel fiyatlarındaki yükseliş, ham petrol fiyatlarındaki artıştan çok daha sert hissediliyor.