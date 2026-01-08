Dünya Altın Konseyi (WGC), yayımladığı “Altın Piyasası Yorumu” raporunda, altının 2025 yılı boyunca tarihi seviyelere yükseldiğini ve yılı güçlü bir kapanışla tamamladığını açıkladı. Rapora göre altın, yıl içinde 53 kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Aralık ayında 4 bin 549 ABD doları/ons seviyesini gördü ve yılı 4 bin 368 ABD doları/ons seviyesinde kapattı. Ancak altının asıl yükselişi bugün 18.00'de verilecek karara bağlı.

POLİTİKA VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Raporda, ABD Yüksek Mahkemesi’nin IEEPA temelli tarifelere ilişkin kararının 2026 başlarında açıklanmasının beklendiği ve bu kararın politika riskleri açısından önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca, ABD’nin güçlü gelen üçüncü çeyrek GSYİH verilerinin ardından Fed’in faiz patikasının yeniden fiyatlanması riskine dikkat çekildi. Tarihsel olarak 175 baz puan ve üzeri faiz indirimlerinin tahvil getirilerinde düşüşle örtüştüğü, ancak mevcut dönemde enflasyon beklentilerinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

ABD’de Anayasa Mahkemesi Cuma gününü değerlendirme günü olarak belirledi. Piyasa uzmanları Cuma günü (bugün) mahkemeden Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin açılan davada ilk kararların gelmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Olası kararların bugün saat 18.00’den itibaren açıklanabileceği tahmin ediliyor. Trump, Anayasa Mahkemesi’nin gümrük tarifeleri konusunda vereceği kararı tarihin en önemli kararlarından biri olarak tanımlıyor

ALTIN REKORLARLA DOLU BİR YILI GERİDE BIRAKTI

Raporda, altının Aralık ayında yüzde 4,2 getiri sağladığı ve 2025 yılının tamamında yüzde 67’lik yıllık getiriye ulaştığı belirtildi. Altın fiyatlarının tüm ana para birimleri bazında tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktığı, ancak döviz kuru oynaklığı nedeniyle yıllık nihai getirilerde ülkeler arasında farklılıklar oluştuğu kaydedildi.

GETİRİLERİN KAYNAĞI: OPSİYONLAR VE DOLAR

Dünya Altın Konseyi’nin Altın Getiri Atfetme Modeli’ne (GRAM) göre, Aralık ayında elde edilen getiride risk ve belirsizliğin bir göstergesi olan opsiyon işlemleri önemli rol oynadı. Model, ABD dolarının Çin yuanı karşısında yüzde 1,2 oranında zayıflamasının, gelişmekte olan piyasa döviz işlemleri yoluyla aylık getiriye önemli katkı sağladığını ortaya koydu.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE OPSİYON PİYASASI ETKİSİ

Raporda, 2025 yılının tamamı için modelde yer alan açık değişkenlerin yıllık getirinin yaklaşık yüzde 60’ını açıkladığı ifade edildi. Bu dönemde jeopolitik riskler ve özellikle Ağustos-Ekim ayları arasında yoğunlaşan opsiyon piyasası faaliyetleri öne çıktı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin etkisiyle zayıflayan ABD dolarının da altın fiyatlarını desteklediği belirtildi. Düşen getirilerin ise daha sınırlı ancak yine de anlamlı bir katkı sunduğu kaydedildi.

AYLIK KÜMÜLATİF GETİRİ VE PİYASA DENGESİ

Raporda, altının aylık kümülatif getirisinin yıl boyunca olumsuz bir etki yarattığına dikkat çekildi. Bu durumun, altın piyasasının boğa piyasasında dahi tüketici ve yatırımcı talebinin ikili yapısı sayesinde kendi kendini dengeleyebildiğini gösterdiği ifade edildi. Aynı zamanda bu yapının, altının emtia kompleksi içindeki düşük ortalama oynaklığına katkı sağladığı belirtildi.

MERKEZ BANKALARI VE DİĞER KATKILAR

Yıl boyunca kalan getiri katkısının, modelde açıkça yer almayan merkez bankası alımları, tarife kaynaklı etkiler veya emtia ticaret danışmanları (CTA) ve perakende faaliyetlerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Tüm açık faktörler hesaba katıldıktan sonra ortaya çıkan daha yüksek sabit değerin, merkez bankalarından gelen sürekli talebi yansıttığı ifade edildi.

ETF VE VADELİ İŞLEM PİYASALARI

Rapora göre Aralık ayında küresel altın ETF’leri, yılın tamamında olduğu gibi ağırlıklı olarak Kuzey Amerika fonlarının öncülüğünde art arda yedinci ayda da net giriş kaydetti. Vadeli işlem piyasalarında ise yönetilen fonların net uzun pozisyonları Aralık ayında 11 milyar ABD doları (59 ton) artarken, pozisyonların değeri 8 milyar ABD doları yükseldi, tonaj bazında ise 173 tonluk bir düşüş görüldü.

DEĞERLİ METALLERDE TARİHİ AMA DENGESİZ YÜKSELİŞ

Raporda, Aralık ayındaki değerli metal yükselişlerinin ölçek olarak tarihi nitelikte olduğu ancak doğası gereği dengesiz seyrettiği belirtildi. Gümüş ve platin fiyatlarında politika kaynaklı baskıların belirginleştiği, altının ise daha ölçülü bir yükseliş sergilediği ifade edildi. Gümüş ve platindeki dalgalanmalardan kaynaklanan kısa vadeli risklerin altın üzerinde geçici baskı oluşturabileceği, ancak orta vadeli görünümün üç metal için de olumlu kaldığı kaydedildi.

LİKİDİTE VE OYNAKLIK AYRIŞMASI

Raporda, CME’de artırılan teminat gereksinimlerinin etkisiyle ay sonuna doğru bir düzeltme sürecinin başladığı ifade edildi. Likiditenin düşük olduğu yıl sonu döneminde kaldıraçlı pozisyonların azaltılmasıyla gümüş, platin ve paladyumda gün içi fiyat aralıklarının yıl ortalaması seviyelerinin beş katını aştığı, altının ise ortalamasının yalnızca üç katına ulaştığı belirtildi.

ALTININ YAPISAL DESTEĞİ

Altın için yapısal desteğin sıkı fiziksel piyasalardan ziyade makro rolünden kaynaklandığı vurgulandı. Raporda, merkez bankalarının sürekli talebi, politika belirsizlikleri ortamında riskten korunma ihtiyacı ve hisse senedi-tahvil korelasyonlarının yüksek seyrettiği dönemlerde çeşitlendirme talebinin altını desteklediği ifade edildi.

Raporda, Venezuela ve bölgedeki gelişmelerin etkilerinin henüz netleşmediği ancak jeopolitik dalgalanmalar sırasında piyasanın verdiği tepkinin dikkat çekici olduğu belirtildi. 2022 öncesinde jeopolitik dalgalanmalardan en çok fayda sağlayan varlığın ABD doları olduğu hatırlatılırken, son dönemde altının bu rolü üstlendiği ve güvenli liman olarak öne çıktığı vurgulandı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.