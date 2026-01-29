World Gold Council (WGC), “Gold Demand Trends: Q4 and Full Year 2025” başlıklı raporunu yayımladı. Rapora göre küresel altın talebi 2025 yılında ilk kez 5.000 tonun üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Tezgah üstü işlemler (OTC) dahil toplam talep, yıl boyunca artan fiyatlarla birlikte 555 milyar dolarlık rekor piyasa değerine ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 45’lik artışa işaret etti.

YATIRIM TALEBİ ÖNE ÇIKTI

Rapora göre 2025 yılı, yatırım talebinin belirgin şekilde öne çıktığı bir dönem oldu. Küresel altın ETF varlıkları yıl boyunca 801 ton artarak tarihin en güçlü ikinci yıllık performansını kaydetti. Külçe ve sikke alımları ise 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Güvenli liman arayışı ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı, yatırımcı talebinin ana unsurları arasında yer aldı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMLARINI SÜRDÜRDÜ

Merkez bankalarının altın alımları 2025 yılında 863 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, beklentilerin üst bandına yakın bir seviyeye işaret ederken, alımlar tarihsel olarak yüksek düzeylerde ve geniş bir coğrafyaya yayıldı. Raporda, son dönemdeki hızına kıyasla alımların bir miktar yavaşladığı belirtildi.

MÜCEVHER TALEBİ HACİMDE GERİLEDİ, DEĞERDE REKOR KIRDI

Altın fiyatlarındaki rekor serinin mücevher talebi üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Hacim bazında düşüş yaşanmasının bu ortamda beklendiği vurgulandı. Buna karşın mücevher talebinin değer bazında güçlü seyrini koruduğu, küresel mücevher talebinin yüzde 18 artışla 172 milyar dolara ulaşarak rekor kırmasından anlaşıldı.

TEKNOLOJİ TALEBİ İSTİKRARINI KORUDU

Raporda, teknoloji kaynaklı altın talebinin tüketici elektroniğindeki dalgalanmalara rağmen istikrarlı seyrini sürdürdüğü belirtildi. Yapay zeka odaklı uygulamalardaki büyümenin bu alana destek verdiği kaydedildi.

ALTIN FİYATLARI 2025 BOYUNCA REKOR KIRDI

2025 yılı boyunca Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) öğleden sonra altın fiyatı 53 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dördüncü çeyrekte ortalama altın fiyatı yüzde 55 artışla ons başına 4.135 dolar olurken, yıllık ortalama fiyat 3.431 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ARZ SINIRLI ARTTI

Arz tarafında toplam altın arzı yüzde 1 artış gösterdi. Maden üretimi 3.672 tonla yeni bir zirveye ulaşırken, geri dönüşüm miktarı fiyatlardaki yüzde 67’lik artışa rağmen 1.404 ton ile sınırlı bir yükseliş kaydetti.

2026 BEKLENTİLERİ

World Gold Council, 2026 yılında jeopolitik gerilimlerin sürmesi halinde altın ETF’lerine güçlü girişlerin devam etmesini bekliyor. Külçe ve sikke talebinin yüksek seyrini koruyacağı öngörülürken, merkez bankalarının altın alımlarının da yüksek seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek fiyat ortamı nedeniyle mücevher talebinin ise zayıf seyretmeye devam edeceği belirtiliyor.