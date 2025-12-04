Dünya Altın Konseyi (WGC), yayımladığı son raporda altının 2025 boyunca “olağanüstü bir performans” sergilediğini açıkladı. Yıl içinde 50’nin üzerinde tarihi zirve gören altın, yüzde 60’ı aşan getirisiyle yatırımcıların odak noktası haline geldi.

WGC, bu yükselişin temelinde artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlik, zayıflayan dolar ve güçlü fiyat momentumu olduğunu belirtiyor. Merkez bankalarının ve bireysel yatırımcıların güvenli liman arayışı da talebi ciddi şekilde destekledi.

2026 GÖRÜNÜMÜ: BELİRSİZLİK VE DAR BANT BEKLENTİSİ

WGC’nin değerlendirmesine göre 2026 yılı, büyük ölçüde devam eden jeoekonomik belirsizliklerin gölgesinde geçecek. Mevcut fiyat seviyelerinin makroekonomik beklentileri şimdiden fiyatladığına dikkat çekilirken, koşulların değişmemesi halinde altının daha sınırlı bir bantta hareket edebileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, 2025’te yaşanan “beklenmedik sürprizlerin” benzer şekilde 2026’da da kapıyı aralayabileceği ifade edilerek, yılın yine öngörülemeyen gelişmelere açık olduğunun altı çizildi.

SENARYOLARA GÖRE ALTINDA FİYAT HAREKETLERİ

Ilımlı yavaşlama senaryosu: Altında kontrollü artış

Ekonomik büyümenin ivme kaybettiği ve faiz oranlarının daha da aşağı çekildiği bir tabloda altının ölçülü bir yükseliş kaydedebileceği belirtiliyor. Zayıf büyüme ve düşük faiz ortamı, altını yeniden cazip hale getiriyor.

Sert Daralma ve yüksek risk senaryosu: Güçlü ralli kapıda

Küresel risklerin tırmandığı ve ekonomik faaliyetlerin sert biçimde daraldığı bir senaryoda altının son derece güçlü bir performans gösterebileceği ifade ediliyor. Bu tablo, yatırımcıların riskten kaçışıyla altına yönelişi artırabilir.

Trump politikaları ve azalan gerilim senaryosu: Altında baskı

Rapora göre Trump yönetimi döneminde ekonomik politikalarda başarı sağlanması ve küresel risklerin azalması halinde daha hızlı büyüme, faiz artışları ve güçlenen dolar altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratabilir.

MERKEZ BANKALARI VE GERİ DÖNÜŞÜM TRENDLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Altın piyasasında merkez bankalarının alım iştahı ve altın geri dönüşümündeki değişimlerin 2026 fiyatlamasında önemli rol oynayacağı vurgulanıyor. WGC, bu iki dinamiğin arz-talep dengesini etkileyerek fiyatların seyrinde kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

ALTININ PORTFÖYDEKİ ROLÜ SÜRÜYOR

Raporda, küresel piyasalarda süregelen oynaklık nedeniyle altının portföylerdeki “güven ve denge” rolünü koruduğu belirtildi. WGC, çeşitlendirme aracı olarak altının hala en güçlü seçeneklerden biri olduğunu vurgulayarak yatırımcıların temkinli iyimserlik yaklaşımını sürdürmesi gerektiğini aktardı.