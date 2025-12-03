Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) verileri, merkez bankalarının ekim ayında altın talebini görünür şekilde artırdığını ortaya koydu. Ay boyunca toplam 53 ton net alım gerçekleşirken, bu seviye 2025’in en yüksek aylık alımı oldu. Böylece merkez bankalarının altın talebi, eylül ayına oranla yüzde 36 arttı.

Yılın ilk 10 ayında bildirilen toplam alım miktarı 254 tona ulaştı. Merkez bankaları yıl boyunca güçlü alım eğilimine devam etse de bu tempo son üç yılın altında seyrediyor.

POLONYA'DAN DİKKAÇ ÇEKEN ALIM

Ekim ayının en büyük alıcısı, bir süre ara verdikten sonra piyasaya dönen Polonya Merkez Bankası oldu. Banka, altın rezervlerinde hedef payı yüzde 30’a yükselttikten sonra ay içinde 16 ton daha alarak toplam varlığını 531 tona çıkardı. Bu alımla Polonya’nın toplam rezervlerinin yüzde 26’sı altından oluşur hale geldi.

BREZİLYA PEŞ PEŞE ALIM YAPTI

Brezilya Merkez Bankası da altın alımlarına devam ederek ekim ayında 16 ton daha ekledi. Böylece ülkenin toplam altın rezervi 161 tona yükseldi.