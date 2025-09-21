Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi. ABD, 16 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 26 madalyayla organizasyonu zirvede tamamladı. Kenya, 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya ile ikinci olurken Kanada ise 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz ile toplam 5 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Başkent Tokyo'daki organizasyonun son gününde erkeklerde, 4x400 metre bayrak yarışı, 4x100 metre bayrak yarışı, 5000 metre, disk atma, dekatlon ile kadınlarda 4x400 metre bayrak yarışı, 4x100 metre bayrak yarışı, 800 metre, yüksek atlama, heptatlon finalleri yapıldı.

Erkekler 4x400 metre bayrak yarışında Botsvana, 2.57.76'lık derecesiyle altın madalya kazanırken ABD ve Güney Afrika, 2.57.83'lük eşit dereceyle yarışı tamamladı. ABD, reaksiyon zamanına göre gümüş madalya, Güney Afrika ise bronz madalya kazandı.

Erkekler 4x100 metre bayrak yarışında ABD, 37.29'luk derecesiyle altın madalya kazanırken, Kanada, 37.55'lik derecesiyle gümüş madalya, Hollanda ise 37.81'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 5000 metrede, ABD'li Cole Hocker 12.58.30'luk derecesiyle altın madalya kazanırken, Belçikalı Isaac Kimeli 12.58.78'lik derecesiyle gümüş, Fransız Jimmy Gressier ise 12.59.33'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Dekatlonda ise Alman Leo Neugebauer altın, Porto Rikolu Ayden Owens-Delerme gümüş, ABD'li Kyle Garland ise bronz madalya aldı.

Erkekler disk atmada, İsveçli Daniel Stahl 70.47'lik derecesiyle altın, Litvanyalı Mykolas Alenka 67.84'lük derecesiyle gümüş, Samoa'dan Alex Rose ise 66.96'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında, ABD 3.16.61'lik dereceyle şampiyona rekorunu kırarak altın madalya kazanırken, Jamaika 3.19.25'lik derecesiyle gümüş, Hollanda ise 3.20.18'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışını ABD 41.71'lik derecesiyle altın madalya, Jamaika, 41.79'luk derecesiyle gümüş, Almanya ise 41.87'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Kadınlar 800 metrede, Kenyalı Lilian Odira 1.54.62'lik derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyonanın en eski rekorunu kırdı. Büyük Britanyalı Georgia Hunter Bell 1.54.90'lık derecesiyle gümüş madalya, Büyük Britanyalı Kelly Hodgkinson ise 1.54.91'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi elde etti.

Kadınlar yüksek atlamada, Avustralyalı Nicola Olyslagers 2 metrelik derecesiyle altın madalya, Polonyalı Maria Zodzik 2 metre ile gümüş madalya, Ukraynalı Yaroslava Mahuchikh ise 1.97'lik derecesiyle bronz madalyaya ulaştı.

Heptatlonda, ABD'li Anna Hall altın madalya kazanırken, Büyük Britanyalı Katerina Johnson-Thompson gümüş madalya, ABD'li Michelle Atherley ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Ersu Şaşma ve Tuğba Danışmaz finale çıktı

Türkiye, organizasyona 12 erkek ve 8 kadın sporcuyla katıldı.

Organizasyonda erkekler sırıkla atlamada mücadele eden Ersu Şaşma ile kadınlar üç adım atlama yarışan Tuğba Danışmaz, şampiyonada finale çıkma başarısı gösterdi.

Milli atletler, Tokyo'daki şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Filistinli atlet de yarıştı

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Muhammed Dwedar, Filistin'i organizasyonda temsil eden tek atlet oldu.

Başkent Tokyo'daki organizasyonda koşan Dwedar, erkekler 800 metrede elemeleri geçemedi.

Duplantis, 14. dünya rekorunu kırdı

Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırdı ve 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

Duplantis, başkent Tokyo'daki organizasyonun üçüncü gününde erkekler sırıkla atlamada 6,30 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya rekorunu kırdıktan sonraki ilk açıklamasında Duplantis, "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsveçli atlet, son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

Japonya'da sıcak hava ve nem yarışları etkiledi

Japonya, kayıtların tutulmaya başlandığı 1898 yılından bu yana en sıcak yazını yaşıyor.

Ülkede sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor ve yarışlar sırasında zaman zaman sıcaklık 30 dereceyi de aştı.

Tokyo'daki aşırı nem nedeniyle, sıcaklık endeksi veya "hissedilen" sıcaklık bazı günlerde 40 dereceyi de geçti.