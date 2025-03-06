Mardin'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı58 yaşındaki sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin, yaşamını yitirdi. Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ videosuyla tanınıyordu.
Alınan bilgiye göre Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde seyir halinde bulunan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı.
Kaza sonucu Öztekin ağır yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralı Öztekin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ sözüyle gündeme gelmişti. Öztekin’in çekilen görüntüsünde, uzandığı sırada aniden kalkıp ‘Dünya boştur lo’ sözünü söylemesi, birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu.