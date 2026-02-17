İskoçyalı bir Celtic taraftarı, bundan 2002 yılında Stuttgart deplasmanına gittiği bir bileti sosyal medyada paylaştı. Avrupa maçı olmasına rağmen 15 euroluk (yaklaşık 777 TL) bilet fiyatı dikkat çekerken; asıl detay ise Stuttgart'ın şimdiki bilet fiyatları oldu.

23 YILDA YALNIZCA 1.5 EUROLUK ZAM

Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Stuttgart ile karşılaşacak olan Celtic taraftarı, gelecek hafta Almanya'da oynanacak maçın bilet fiyatlarını da paylaştı. Aradan 23 yıl geçmesine rağmen yalnızca 1.5 (yaklaşık 77 TL) euro zamlanarak 16.5 euro (yaklaşık 855 TL) olan bilet fiyatları, kısa sürede sosyal medyada yayılarak dünya futbolseverlerinin gündeminde yer aldı.

ALMANYA'DA TRİBÜNLER BU YÜZDEN HEP DOLU

Türkiye'de günden güne boşalan tribünler futbolseverlerin gözünden kaçmazken; tam aksi şekilde Almanya'da da yıllardır neredeyse tek bir boş koltuğu dahi boş görmek mümkün değil. Almanya'nın bu tribün doluluğu başarısının arkasında ise birden çok sebep yatıyor.

Alman futbolunun "50+1" kuralı ve taraftarı kulübün sahibi olarak gören kültürü, tribünlerin daima dolu olmasını sağlıyor. 2026 yılı itibarıyla Bundesliga'da ortalmaa bilet fiyatları hala 15 euro ila 40 euro arasında değişiyor. Premier Lig, La Liga, Serie A gibi diğer büyük liglerde ise bu rakamlar yüzlerce euroyu bulabiliyor.

Alman kulüpleri, stadyum gelirlerinden çok sponsorluk ve yayın haklarına odaklanarak tribünleri toplumun her kesimi için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu uygun fiyat politikası sayesinde Bundesliga, dünyanın maç başına seyirci ortalaması en yüksek ligi olma unvanını yıllardır kimseye kaptırmıyor.