Beyaz Saray, Trump’ın Netanyahu ve Al Sani ile üçlü bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Oval Ofis’te Netanyahu’yu ağırlayan Trump’ın talebiyle gerçekleşen görüşmede, Trump’ın İsrail-Katar ilişkilerinin olumlu seyretmesini istediği vurgulandı.

Açıklamada, yeni bir mekanizma kurulacağına işaret edilerek, Netanyahu’nun Katar’daki Hamas hedeflerine yönelik saldırıda bir Katarlı askerin yanlışlıkla öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu ve Katar’ın egemenliğinin ihlalinden pişmanlık ifade ettiğini bildirdiği aktarıldı.

Netanyahu ayrıca, İsrail’in gelecekte benzer bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini teyit etti.

Katar Başbakanı Al Sani’nin açıklamayı memnuniyetle karşıladığı ve Katar’ın bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlamaya devam edeceğini söylediği kaydedildi. Liderler, Gazze krizine dair çözüm önerilerini de ele aldı.

Bu sırada, Trump’ın Netanyahu’nun özür dilemesi için Al Sani’yi aradığı ana ait bir fotoğraf da basına yansıdı.