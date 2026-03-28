İran operasyonunun 4. haftasında, dünya sadece füzeleri değil, o füzelerin emrini veren zihni tartışmaya başladı. Uluslararası ilişkiler profesörü ve BFM TV yorumcusu Karim Emile Bitar, sosyal medyada paylaştığı analizle adeta bir "psikolojik bomba" patlattı. Bitar, Trump’ın karar alma süreçlerinin rasyonellikten uzaklaşabileceği uyarısında bulundu.

37 PSİKİYATRİSTTEN 'ORTAK' KORKU!

Bitar, ABD’nin en saygın 37 psikiyatristinin uzun süredir Trump’ın zihinsel sağlığı ve "aşırı narsisizmi" konusunda alarm verdiğini hatırlattı. Fransız uzman, bu durumun bir "karşı güç" tarafından dengelenmemesi halinde tüm dünyayı bir uçuruma sürükleyebileceğini iddia etti.

"NÜKLEER SİLAH ERİŞİMİ KISITLANMALI"

Analizinde Yale Üniversitesi’nden Bandy Lee’nin geçmişteki uyarılarına da atıfta bulunan Bitar, "Trump tehlikelidir, nükleer silahlara erişimi kısıtlanmalıdır" şeklindeki görüşü yeniden gündeme taşıdı. Bitar’a göre, mevcut savaş ortamında bu narsisizm artık sadece bir kişilik özelliği değil, bir "küresel güvenlik meselesi."

ETİK TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Trump’ın sağlığı üzerine yapılan bu sert yorumlar, tıp dünyasındaki "Goldwater Kuralı"nı (muayene etmeden teşhis koyma yasağı) bir kez daha tartışmaya açtı. Ancak Bitar, yaşanan krizin artık etik sınırların ötesine geçtiğini ve bir "varoluşsal tehdit" haline geldiğini savunuyor.