Atletico kalecisi Everson, maçın son anlarında aldığı darbenin ardından Cruzeiro'nun orta saha oyuncusu Christian'ı yere itti ve saha bir anda adeta savaş alanına döndü...

Christian'ın takım arkadaşları anında Everson'un üzerine yürürken, güvenlik görevlileri futbolcuları ayırmaya çalıştı. Ancak kale önünde başlayan kavga, hızla teknik ekipler ve yedek oyuncuların da dahil olmasıyla tüm sahaya yayıldı.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Atletico forveti Hulk, yerel medyaya yaptığı açıklamada olaydan dolayı özür dileyerek, "Pişmanlık verici, herhangi bir futbol maçında daha önce hiç böyle bir şiddet görmemiştim. Bu şekilde örnek olamayız çünkü bunun tüm dünyada yansımaları oluyor" diye konuştu.

Öte yandan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Cruzeiro, 7 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu kazandı.

Olayları izlemekle yetinen hakem, maç sonu raporunda iki takımdan toplam 23 kişiyi ihraç listesine ekledi. Sonraki maçlarda cezalı olacak oyuncular şöyle:

Atlético Mineiro

Everson, Renan Lodi, Gabriel Delfim, Junior Alonso, Alan Franco, Hulk, Lyanco, Ruan Tressoldi, Alan Minda, Mateo Cassierra, Angelo Preciado

Cruzeiro

Christian, Fabrício Bruno , Lucas Romero, Kaio Jorge, João Marcelo, Kauã Prates, Lucas Villalba, Cássio, Matheus Henrique, Walace, Fagner, Gerson.