Romanya Kupası’nda play-off eşleşmelerinin belirlendiği kura çekimi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Federasyon Genel Sekreter Yardımcısı Gabriel Bodescu’nun küçük ve sıkışık bir cam kasede topları karıştırmaya çalışırken eli sürekli aynı topun üzerinde kalması, “önceden ayarlanmış kura” iddialarına neden oldu.

Bodescu’nun çektiği top sonucunda SüperLiga ekiplerinden Farul Constanța, 2. Lig temsilcisi Corvinul Hunedoara ile eşleşti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası birçok taraftar kuranın şaibeli olduğunu savundu. Kullanıcılar, “Saklamaya bile çalışmıyorlar”, “En azından daha büyük bir kase alın” gibi yorumlarla durumu tiye aldı. Birçok kullanıcı kurayı 'hileli' ilan etti. Bazı yorumlarda, 'O an kimse bakmıyor sandı' ifadeleri dikkat çekti. Diğer taraftan, kasenin küçüklüğü nedeniyle topları karıştırmanın neredeyse imkânsız olduğuna dikkat çekenler de vardı. Yaşananlar sonrası dünyanın önde gelen birçok haber kanalı görüntüleri manşetlerine taşıdı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

Romanya Futbol Federasyonu ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, kurada kullanılan kasenin küçük olmasının karıştırmayı zorlaştırdığı kabul edildi ancak bunun adaleti etkilemediği vurgulandı. Açıklamada, “Kura prosedürlere uygun şekilde, kulüp temsilcilerinin önünde ve canlı yayında yapılmıştır. Herhangi bir ayrıcalık ya da şaibe söz konusu değildir” denildi.

Tartışmalı eşleşme sonrası gözler Farul Constanța ile Corvinul Hunedoara arasında oynanacak maça çevrildi. Mücadele perşembe akşamı başlayacak.