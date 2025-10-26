İspanya La Liga'nın 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Real Madrid sahasında Barcelona’ya konuk olacak. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda saat 18.15'te başlayacak karşılaşmada hakem César Soto Grado düdük çalacak.Kritik mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

La Liga'da bu sezon oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Real Madrid, 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Barcelona ise 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.

EN PAHALI MAÇ

Santiago Bernabeu'daki randevu, "tarihin en pahalı maçı" unvanıyla sahne alacak. İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan verilere göre, sahaya çıkacak iki takımın toplam piyasa değeri 1 milyar 771 milyon euro ile rekor kıracak. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal 200 milyon euroluk değeriyle dünyanın en pahalı futbolcusu konumuna yükseldi. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. ise 200 milyondan 150 milyon euroya gerileyerek ikinci sıraya düştü.

ARDA GÜLER İLK 11’DE

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres