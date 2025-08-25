İsveç’in NATO’ya katılım süreci, yalnızca seçkin bir heyetin yer aldığı gizli görüşmelerle ilerlemişti. Türkiye ile yapılan bu kritik müzakerelerin detayları, yaklaşık bir yıl boyunca kamuoyundan saklı tutuldu.

Ancak, bu hassas süreç, bir havalimanı tuvaletinde bulunan dosya ile bir anda gölgelendi.

KRİTİK DOSYAYI TEMİZLİKÇİ BULDU

İsveç’in önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter’in haberine göre, Kristersson’un Türkiye ziyaretinden dönen bir hükümet çalışanı, Arlanda Havalimanı’nda resmi bir dosyayı unuttu.

Dosya, bir temizlik görevlisi tarafından terminaldeki bir tuvalette bulundu. İçeriğinde diplomatik notlar ve konuşma metinleri olduğu öne sürülen belgeler, İsveç’te büyük bir tartışma yarattı.

YETKİLİLER OLAYI DOĞRULADI

Başbakanlık Basın Servisi, olayı doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Başbakanın Türkiye ziyaretinden sonra, bir çalışanımız Arlanda Havalimanı’nda bir dosya unuttu. Dosya, havaalanı personeli tarafından bulundu. İçeriğin güvenlik sınıflandırmasına tabi olmadığı değerlendirildi, bu nedenle olay Güvenlik Polisi’ne bildirilmedi ve herhangi bir zarar analizi yapılmadı."

TAKSİ YERİNE OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

Gazetenin kaynaklarına göre, dosyada dışişleri gizliliği kapsamına giren bazı bilgiler bulunuyordu, ancak hassas istihbarat verileri yer almıyordu.

Yine de, böylesine önemli bir dosyanın bir tuvalette unutulması, hükümetin güvenlik protokollerine dair ciddi soru işaretleri yarattı. Olayın, çalışanın taksi yerine toplu taşıma kullanmaya zorlanması nedeniyle yaşandığı iddiaları da tartışmaları alevlendirdi.

GÖREVLİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Skandalın gölgesinde, bir başka çarpıcı detay ortaya çıktı.

Kristersson’un Türkiye ziyaretinden kısa süre sonra ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Henrik Landerholm’un, görevinin ilk altı ayında üç ayrı güvenlik ihlali yaptığı öğrenildi.

Telefon, not defteri ve belgeleri unutan Landerholm, gizli belgeleri ihmal ettiği gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.

Bu durum, İsveç hükümetinin güvenlik politikalarına yönelik eleştirileri daha da artırdı.

GÜVENLİK Mİ İHMAL Mİ?

NATO üyeliği gibi kritik bir süreçte yaşanan bu olay, İsveç’te hem kamuoyunu hem de medyayı ayağa kaldırdı.

Hükümetin bilgi güvenliği konusundaki zafiyetleri sorgulanırken, “Türkiye ile yapılan gizli görüşmeler gerçekten güvende mi?” sorusu hâlâ yanıt bekliyor.