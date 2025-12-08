Bali’nin Badung/Kuta bölgesinde, “pornografik içerik üretimi” şüphesiyle bir stüdyoya operasyon düzenlendi. Operasyonda Bonnie Blue ile birlikte toplam 17 yabancı uyruklu kişi (Blue dahil) emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan 17 erkeğin büyük kısmının turist olduğu, önemli bölümünün Avustralya vatandaşı olduğu; birkaç Britanyalının da grupta yer aldığı bildirildi.

İlk incelemeler sonrası 14 Avustralyalı erkeğin serbest bırakıldığı, ancak Blue’nun ve birkaç kişinin soruşturma kapsamında tutulduğu aktarıldı.

Bonnie Blue’nun pasaportuna el konulduğu ve göçmenlik birimlerine teslim edilerek ifadesinin burada sürdüğü belirtildi.

STÜDYOYA BASKIN

Blue, Bali’de “Bang Bus” olarak bilinen konsepti sürdürmek için yerel bir minibüs kiraladı ve turistlerle içerik üretmeye hazırlanıyordu. Stüdyoya yapılan baskının, bu konuda sosyal medyada yayılan paylaşımlar ve kamu ihbarları sonrası geldiği yazıldı.

LİSE MEZUNLARINI HEDEFLİYORDU İDDİASI

Yerel ve uluslararası basın, operasyonun özellikle “Schoolies” dönemi (Avustralya’da lise mezuniyet kutlamaları için gençlerin Bali’ye yoğun geldiği dönem) sırasında, Blue’nun “yeni mezun/18 yaş üstü gençleri hedefleyen bir çekim turu” planladığı iddiasıyla bağlantılı olduğunu aktarıyor.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda şunlara el konulduğu bildirildi:

-Kamera/çekim ekipmanları ve dijital materyaller (flaş bellekler vb.)

-'School Bonnie Blue' etiketli 19 kostüm

-Prezervatif, kayganlaştırıcı ve Viagra benzeri ürünler

-Kiralanan/özel düzenlenen “BangBus” aracı ve araç sahiplik belgeleri

ENDONEZYA'DA AĞIR SUÇ

Endonezya/Bali’de pornografi üretimi ve dağıtımı ağır suçlar arasında. Yabancılar için de geçerli olan katı ahlak ve pornografi yasaları nedeniyle Blue hakkında adli soruşturma yürütülüyor.

Bazı kaynaklar, eğer savcılık adli kovuşturma yoluna giderse uzun hapis ve yüksek para cezası ihtimalinin masada olduğunu yazıyor.

Ancak hukuk yorumcuları ve önceki benzer vakalara atıfla, en muhtemel sonucun sınır dışı (deportasyon) olduğunu; Bali’nin geçmişte benzer içeriklerden yakalanan yabancıları çoğunlukla deport ettiğini belirtiyor.

ONLYFANS'TE YASAKLANMIŞTI

Bonnie Blue, Britanyalı bir yetişkin içerik üreticisi. Son aylarda Channel 4’te yayımlanan “1000 Erkekle Seks” belgeseliyle tanındı. Belgesel, kamuoyunda “pornografinin normalleştirilmesi” gerekçesiyle tartışma yaratmıştı.

Blue, “aşırı uç cinsel içerik” ve “platform kurallarını ihlal” iddiaları nedeniyle OnlyFans’ten süresiz men edilmişti. Bali’ye gidişinin ardından da yeni bir “tur/çekim konsepti” peşinde olduğu yazıldı.