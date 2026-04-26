Kazdağları’nın eteklerinde yer alan tarihi yerleşim, geleneksel mimari dokusunu koruma başarısı ve sürdürülebilir turizm çalışmalarıyla uluslararası arenada zirveye aday gösterildi. 19. yüzyıl Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan taş evleri, Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Adatepe, dünya klasmanında en iyiler arasında yer almak için oylama sürecine girdi. Köyün sahip olduğu kültürel miras ve doğayla uyumlu yapılaşması, adaylık sürecindeki en güçlü kriterler olarak kaydedildi.

MİMARİ DOKU 1989 YILINDA KORUMA ALTINA ALINDI

Adatepe’nin günümüzdeki özgün görünümünü korumasındaki en kritik eşik, 1989 yılında bölgenin sit alanı ilan edilmesi oldu. 1980’li yıllarda başlayan restorasyon süreçleriyle birlikte, mübadele sonrası Girit’ten gelen Türklerin yerleştiği köyde mimarlar ve sanatçılar tarafından geniş kapsamlı bir ihya çalışması yürütüldü. Yapılan hukuki düzenlemeler ve mimari hassasiyetler sayesinde, tarihi taş konakların ve avluların bozulmadan günümüze ulaşması sağlandı.

ANTİK DÖNEMDEN OSMANLI'YA KESİNTİSİZ TARİH

Antik kaynaklarda "Gargaros" ismiyle anılan köy; Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi pek çok medeniyetin izlerini barındırıyor. Bölgenin girişinde konumlanan ve Ege Denizi’ne hakim bir noktada yer alan Zeus Altarı, asırlık tarihi cami ve eğitim kültürünün simgesi olan Taş Mektep, yerleşimin tarihi derinliğini belgeleyen yapılar olarak öne çıkıyor. Adatepe, barındırdığı bu katmanlı kültürel mirasıyla açık hava müzesi statüsünde değerlendiriliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE DÜNYA MARKASI HEDEFİ

BM Turizm Teşkilatı’nın programına dahil edilerek küresel bir marka olma yolunda ilerleyen köyde, adaylık süreci bölge halkı ve turizm sektörü tarafından stratejik bir gelişme olarak karşılandı. Yerel kültürün korunması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve geleneksel dokunun modern turizmle entegrasyonu, Adatepe'nin "dünyanın en iyisi" unvanını alma şansını artırıyor. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından Adatepe'nin küresel turizm haritalarındaki konumunun pekişmesi bekleniyor.