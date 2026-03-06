Orta Doğu’da namluların enerji tesislerine dönmesiyle küresel ekonomi "kırmızı alarm" verdi! İran’ın dün akşam saat 17:59 sularında Bahreyn’deki stratejik petrol altyapısını balistik füzelerle hedef alması, piyasalarda şok etkisi yarattı.
Daily Mail ve ekonomi kanalları, saldırının ardından arz güvenliğinin tehlikeye girdiğini ve 1970'li yıllardaki büyük enerji krizinden bu yana en riskli döneme girildiğini duyurdu!
Bölgedeki çatışmaların altıncı gününde, savaşın faturası doğrudan tüketicinin cebine yansımaya başladı. Bahreyn’deki rafineri yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, asıl yangın borsalarda çıktı.
PİYASALARDA 'İRAN' ŞOKU
Saldırı haberinin doğrulanmasıyla birlikte Brent petrol fiyatları dikey bir tırmanışa geçti. İşte masadaki gerçek veriler:
90 Dolar sınırı: Saldırı öncesi 82-84 dolar bandında seyreden Brent petrol, patlamanın ardından yüzde 5’in üzerinde bir değer kazancıyla 89,60 dolar seviyelerini test etti.
100 Dolar beklentisi: Piyasa analistleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sürmesi durumunda fiyatların bir gecede 100-110 dolar bandına fırlayabileceği konusunda "kara senaryoları" masaya yatırdı.
BAHREYN NEDEN KRİTİK?
Bahreyn, Körfez'deki en büyük üreticilerden biri olmasa da, saldırıya uğrayan tesislerin lojistik konumu ve ABD 5. Filosu’na yakınlığı sembolik bir "güvenlik zafiyeti" yarattı. Uzmanlara göre; bu saldırı sadece bir rafineriyi değil, bölgedeki enerji egemenliğini hedef alıyor.
Eğer güvenli geçiş garanti edilemezse, küresel sevkiyatta yaşanacak tıkanıklık tarihin en büyük fiyat şokunu tetikleyebilir.
PETROL FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik, iç piyasada akaryakıt fiyatları üzerinde dev bir baskı oluşturuyor. Dolar kurundaki hareketlilikle birleştiğinde, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına hafta başı itibarıyla okkalı bir zam gelmesi artık kaçınılmaz görünüyor. 1974 krizindeki kuyruklar yaşanmasa da, 2026'nın bu Mart ayı "enerji enflasyonu" olarak tarihe geçecek.