Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Dörtyol ilçesi sınırlarında İran'dan gelen bir balistik füze imha edildi. Etkisiz hale getirilen füze sınırın diğer yanında Kamışlı'ya düşerken, Dörtyol ilçesine de önleyici teçhizat parçaları düştü.

NATO'NUN 5. MADDESİNİ TETİKLER Mİ?

ABD Savunma Bakanı Hegseth, konuyla ilgili açıklamasında "Bundan haberdarız. Nasıl bir füze yakalandığını görmemiz lazım. Ancak bu NATO'nun 5. maddesi gibi bir şeyi tetikleyeceğini düşünmüyoruz. NATO'nun 5. maddesi, bir NATO ülkesine yapılan saldırının tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılması ve diğer üyelerin saldırıya uğrayan ülkeye yardım etmesini öngören kolektif savunma kuralıdır" dedi.

5. MADDE NEYİ İÇERİYOR?

NATO'nun temelini oluşturan Kuzey Atlantik Antlaşması'nın en önemli maddesi 5. Madde'dir. Bir NATO üyesi ülke saldırıya uğrarsa, tüm üyeler ona askeri destek sağlayacaktır. Bu şekilde, saldırıya uğrayan ülke yalnız kalmaz.