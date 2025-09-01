Antigua ve Barbuda'nın başkenti St Johns'da Rus bir oligarka ait Alfa Nero isimli süperyatın Türk iş insanı tarafından satın alındığı ortaya çıktı.

ALFA NERO'NUN HİKAYESİ

Nero, 2022 yılının başlarında ABD Hükûmeti tarafından yaptırım uygulanan Rus milyarder Andrey Guryev ile ilişkilendirilmişti.

Alfa Nero 2022 yılında Falmouth Limanı'ndayken FBI tarafından gemiye baskın düzenlendi. Baskının ardından Guryev geminin kendisine ait olduğu iddiasını yalanladı. Ardından Antigua Hükûmeti gemiye terk edilmiş mülk olarak el koydu.

ABD Hazine Bakanlığı gemi üzerindeki yaptırımları kaldırarak geminin satışına izin verdi ve Haziran 2023'te en yüksek teklifi veren Google CEO'su Eric Schmidt'e toplam 68 milyon dolara satıldı. Ancak satış hiçbir zaman tamamlanamadı.

Guryev'in kızı Yulia Guryeva-Motlokhov, yatın kendisine ait olduğunu iddia ederek dava açtı. Dava nedeniyle Antigua Hükûmeti Schmidt'e geminin tapusunu veremedi. Geminin aylık bakım masrafı olan yaklaşık 100 bin dolar ise Antigua Hükûmeti’nin üstüne kaldı.

Muhtemel bir alıcıyla yapılan özel görüşmelerin ardından Alfa Nero, Northrop & Johnson'ın yardımıyla tekrar satışa çıkarıldı. Alfa Nero kimliği açıklanmayan bir alıcı tarafından 40 milyon dolara satın alındı.

TÜRK İŞ İNSANININ SATIN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Süperyatı Forbes listesine göre Türkiye’nin 43’üncü en zengin insanı olan Ali Rıza Yıldırım'ın aldığı ortaya çıktı.

Haber Hürriyeti'nin haberine göre; 1.5 yıl önce 40 milyon dolara alınan süperyat Alfa Nero 102 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Satışından 62 milyon dolar kar elde edilmesi beklenen süperyat için konuşan sektör temsilcileri, satış bu rakamdan gerçekleşirse süperyat pazarında son dönemde elde edilen en yüksek kar olarak tarihe geçeceğini belirtiyor.

KARDEŞİ SAMSUNSPOR BAŞKANI

Yıldırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım aynı zamanda Samsunspor Başkanı ve aynı zamanda Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da kardeşi.