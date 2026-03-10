Dünya devi Six Flags Entertainment Corporation, portföy optimizasyonu stratejisi doğrultusunda Kuzey Amerika’daki 7 eğlence parkını elden çıkarma kararı aldı. Şirket, bu tesislerin 331 milyon dolar karşılığında gayrimenkul yatırım ortaklığı EPR Properties’e devredileceğini resmen duyurdu.

SATIŞ TAKVİMİ ORTAYA ÇIKTI

Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından devir işlemlerinin 2026 yılının ilk yarısında sonuçlanması planlanıyor. Anlaşma kapsamında mülkiyeti devredilecek parklar arasında ABD’den Valleyfair, Worlds of Fun, Michigan's Adventure, Schlitterbahn, Six Flags St. Louis ve Great Escape yer alırken, Kanada’dan Six Flags La Ronde bulunuyor.

İŞLETMEYE DEVAM EDİLECEK

Mülkiyet değişimi, parkların günlük işleyişini etkilemeyecek. Six Flags yönetimi, parkların mevcut çalışma takvimlerine ve etkinlik programlarına sadık kalarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Satış sonrası Six Flags, Kuzey Amerika genelindeki 23 lokasyonda toplam 34 parkı işletmeyi sürdürecek.

TEKNOLOJİ VE DENEYİM HEDEFLİ BÜYÜME

Six Flags, bu satıştan elde edilecek kaynağı mali yapısını güçlendirmek ve büyüme potansiyeli yüksek tesislere aktarmak için kullanacak. Şirket sözcüsü, fonların öncelikli olarak yeni eğlence üniteleri, teknolojik altyapı modernizasyonu ve ziyaretçi deneyimini artıracak projeler için ayrılacağını belirtti.

EPR Properties CEO’su Gregory K. Silvers ise bu hamleyi, deneyim odaklı gayrimenkul portföylerini genişletmek adına stratejik bir fırsat olarak nitelendirerek, parkların uzun vadeli gelir potansiyeline vurgu yaptı.