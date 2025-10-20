Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD genelinde faaliyet gösteren 4.606 Walmart mağazasının her iki tatil gününde de kapalı olacağı belirtildi. Mağazaların, bayramlardan sonraki sabah saat 06.00’da yeniden açılması planlanıyor.

"ÇALIŞANLARIN SEVDİKLERİ İLE VAKİT GEÇİRMESİ"

Walmart yönetimi, söz konusu kararın çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı. Şirket sözcüsü, “Walmart ailesi olarak, çalışanlarımızın tatil dönemlerinde aileleri ve arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca tatil dönemi iade politikasında da düzenlemeye gitti. Buna göre, 1 Ekim - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde ürün iade süresi 31 Ocak 2026’ya kadar uzatıldı.

DİĞER FİRMALAR DA AYNI KARARI ALDI

Walmart’ın ardından diğer büyük perakende zincirleri de benzer adımlar attı. Target, Kohl’s, Aldi, Lowe’s ve Home Depot, tıpkı Walmart gibi Şükran Günü ve Noel’de mağazalarını kapatma kararı aldı. Macy’s ve JCPenney de Şükran Günü boyunca hizmet vermeyecek.

Bu karar, ABD’de son yıllarda giderek yaygınlaşan “tatil günlerinde çalışma yasağı” trendinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.