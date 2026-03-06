İspanyol devi Barcelona, sezon sonunda 37 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Katalan ekibi, Lewandowski'nin yerine ise Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen'i düşünüyor.

The Athletic'in haberine göre Barcelona Sportif Direktörü Deco, Osimhen'in performansını yakından takip ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla büyük kulüplerin ilgisini artıran Nijeryalı yıldızın, Barcelona'nın da transfer hedefleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan haberde Barça'nın bu pozisyonda düşündüğü diğer isimlerin ise Atletico Madrid'den Julian Alvarez, Bayern Münih'ten Harry Kane ve Manchester City'den Omar Marmoush olduğu belirtildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 10 gol ve 4 asist yapan Osimhen; Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 gol ve 2 asist rakamlarını yakaladı. Transfermarkt verilerine göre Nijeryalı yıldızın piyasa değeri ise 75 milyon euro...