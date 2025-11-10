İngiltere Premier Lig devi Manchester United, alkış alan bir sosyal sorumluluk hareketinin altına imza attı.

İngiliz ekibinin yönetimi, soğuk kış günlerinde evsiz vatandaşların sokakta kalmaması için Old Trafford'u barınma merkezi haline getirdi.

BÜYÜK DESTEK ALDI

Manchester United'ın başlattığı projeye eski yıldızlarından da büyük destek geldi. Michael Carrick, Wes Brown, Phil Jones gibi Manchester United efaneleri de kulübün başlattığı projeyi destekleyen isimler arasında yer aldı.

İngiltere genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte Manchester United yönetimi, stadyumu evsizlere tahsis etti. Manchester United'ın "Her insanın sıcak bir çatı altında yaşama hakkı vardır" mesajıyla duyurduğu proje kapsamında Old Trafford, geceleri açık tutulacak ve konuklara sıcak yemek ile temel ihtiyaç malzemeleri de sağlanacak.

Projenin, kış ayları boyunca devam edeceği de aktarıldı..