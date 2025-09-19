Teknoloji ve yatırım devi SoftBank, küresel çapta Vision Fund ekibinde büyük bir kıyıma gitti. Yaklaşık 300 çalışanın işine son verildi. Şirket, yönünü artık dev yapay zekâ yatırımlarına çeviriyor.

Japonya merkezli SoftBank Group, küresel yatırımlarını yöneten Vision Fund’da çalışanların yüzde 20’sini işten çıkardı. Dünya genelinde 300’den fazla kişiyi kapsayan bu karar, şirketin gelecekteki stratejisini açıkça ortaya koydu: “Yapay zekâya tam gaz yatırım.”

HER ŞEY İYİ GİDERKEN TOPLU İŞTEN ÇIKARMA BAŞLAYACAK

İşten çıkarmalar, fonun zararlarla boğuştuğu dönemlerdeki küçülmeleri hatırlatsa da bu kez tablo farklı. Vision Fund geçen ay, Haziran 2021’den bu yana en yüksek kârını açıkladı. Nvidia ve Güney Koreli Coupang’daki yatırımlar adeta kasayı doldururken, kararın hemen ardından gelen toplu işten çıkarma şaşkınlık yarattı.

PARALARIN NEREYE GİDECEĞİ BELLİ OLDU

Masayoshi Son’un gözü şimdi çok daha büyük bir hedefte: ABD’de OpenAI ile birlikte kurulması planlanan “Stargate” isimli 500 milyar dolarlık dev veri merkezi projesi. Fon, geniş çaplı girişim yatırımlarını ikinci plana atıp artık tüm ağırlığını bu yapay zekâ devrimine veriyor.

SoftBank, WeWork fiyaskosunun ardından uzun süre “güvenli oyun” oynamıştı. Ancak son hamle, Son’un yüksek risk–yüksek kazanç dönemine geri döndüğünün işareti. Şirket, sadece yazılım tarafında değil; çip üretimi, veri merkezleri ve yapay zekâ modellerinden oluşan dev bir ekosistem kurmaya hazırlanıyor.

YENİ GELİR KAPISI ORTAYA ÇIKTI

Son bir yıl içinde OpenAI’ye 9,7 milyar dolar aktaran Vision Fund, ayrıca çip devi Arm’ı stratejisinin merkezine yerleştirdi. Graphcore ve Ampere Computing satın alındı; Intel ve Nvidia’ya yatırım yapıldı. Kısacası SoftBank, “geleceğin yapay zekâ dünyasının altyapısını biz kuracağız” mesajını veriyor.

Dev yatırımlar kadar riskler de büyük. ABD’deki Stargate projesi ve Japonya’daki OpenAI ortaklığı şimdiden gecikmelere takıldı. Yine de SoftBank CFO’su Yoshimitsu Goto, şirketin 27 milyar dolarlık nakit rezerviyle güvenli bir zeminde olduğunu savunuyor.