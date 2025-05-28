JP Morgan tarafından yayınlanan raporda, yüksek TÜFE, zayıf kalan TL ve gecikmiş faiz indirimlerinin halihazırda MSCI Türkiye için geçerli olan overweight yani piyasa üstü ağırlık önerisini prematüre haline getirdiği belirtildi.

Bu doğrultuda JP Morgan Türkiye borsasının ağırlığını nötr seviyesine indirdiğini belirtti.

JP Morgan, Türkiye için kendi enflasyon tahminlerinin yükseldiğini belirtirken, raporda "Düşük yabancı sahipliği ve düşük değerlemeler, borsa için orta vadede güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor, ancak borsa için yakın vadedeki en önemli risk, muhtemelen yerel dolarizasyonun etkisiyle TL'nin daha hızlı değer kaybetmesi." ifadelerine yer verildi.