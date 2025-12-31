The Times’ın haberine göre ödül, Türk yöneticinin firmaya olan katkı boyutunu da anlatıyor.



HİSSE SENEDİ ALACAK



Erginbiliç'e ise işe alım paketi kapsamında 8.3 milyon adet hisse senedi verildi.



Mevcut hisse fiyatı 11.49 sterlin olduğundan, orijinal ödülün tam olarak verilmesi halinde değeri yaklaşık 6 milyar Türk Lirası olacak. Miktarın hisselerin yükselmesi ile artması da mümkün.

TEPETAKLAK DÜŞMEKTE OLAN ŞİRKETİ YENİDEN ZİRVEYE ÇIKARDI

2023'ün başında göreve gelen Erginbilgiç, ortağı olduğu özel sermaye şirketinden ayrılmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan işe alım paketi kapsamında 8.3 milyon hisse senedi ile ödüllendirildi.

2027 ve 2028'de iki dilimde hak kazanılacak olan “altın merhaba” hisse paketi, verildiği sırada 8 milyon sterlinin biraz üzerinde bir değere sahipti. O dönemde, Derby merkezli Rolls-Royce'un borçları, operasyonel performansı ve uzun vadeli stratejisiyle ilgili endişeler nedeniyle hisseler 1 sterlinin altında seyrediyordu.

O zamandan bu yana, yatırımcıların işin kapsamlı bir yeniden yapılandırmasını benimsemesi ile şirketin piyasa değeri yükseldi. Rolls-Royce hisseleri yaklaşık 12 kat arttı ve grubun piyasa değeri yaklaşık 97 milyar sterline ulaşarak, son iki yılda FTSE 100'de en güçlü performans gösteren şirketlerden biri haline geldi.

Mevcut hisse fiyatı 11.49 sterlin olduğundan, orijinal ödülün tam olarak verilmesi halinde değeri yaklaşık 106 milyon sterlin olacak.

Bu potansiyel ödeme, İngiltere'de borsaya kote şirketler arasında en yüksek ödemeler arasında yer alacak. 2023 yılında Erginbilgiç 13.6 milyon sterlin kazandı. Böylece en yüksek ücret alan yöneticiler arasına girdi. Ancak geçen yıl tek seferlik ödüllerin sona ermesiyle yıllık toplam ücreti 4.1 milyon sterline düştü. Bir yıl önceki ücretinin büyük bir kısmını, ortağı olduğu Global Infrastructure Partners'tan ayrıldığında kaybettiği tazminatın ücretine yansıtılmasından kaynaklanıyordu.