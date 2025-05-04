Ekonomideki dalgalanma, artan maliyeler ve finansmana erişim sorunu ile birlikte konkordato haberleri de üst üste geliyor. İzmir’deki Pancar Organize Sanayi Bölgesi, Kısıkköy Mobilya Şehri ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim tesisleri olan Vita Bianca Grup finansal zorluklar nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talep etti.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Vita Bianca Ahşap, Vita Bianca Mobilya ve Vita Mobilya Tekstil şirketlerine bir yıllık kesin mühlet kararı verdi. Şirket Katar Airways için de üretim yapmıştı.