Bursaspor altyapısında yetişen ve bir dönem sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman'ın kariyerinde yaşadığı düşüş göze çarptı.
'Büyük potansiyel' olarak nitelendirilen ve iyi bir kariyer yapması beklenen genç oyuncu Avrupa serüvenine geçtiğimiz sezon nokta koyarken Türkiye'de alt liglerde tutunmaya çalışır hale geldi.
1. LİG'E TRANSFER OLDU
Kariyerinde büyük sıçrama yapması beklenen Ali Akman, Bursaspor'daki çıkışını devam ettiremedi.
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un ardından Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen ve ardından Belçika ekibi Dender'e transfer olan Ali Akman'ın Avrupa serüveni uzun soluklu olmadı. Son olarak Çorum FK formasıyla da beklentileri karşılayamayan genç golcü Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.
Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.