Uluslararası finans kuruluşu NATIXIS, 44 ülkenin emeklilik sistemlerini; enflasyon, sağlık hizmetleri, gelir adaleti ve yaşam kalitesi gibi 18 farklı gösterge üzerinden kıyasladı. Türkiye, yüzde 42'lik genel skorla listenin 42. sırasında yer alarak Kolombiya ve Hindistan ile birlikte son üç sırayı paylaştı. Özellikle emeklilik finansmanı ve maddi refah kategorilerinde alınan düşük puanlar, Türkiye'nin küresel standartların gerisinde kaldığını tescilledi.

FİNANSAL GÜVENDE DÜNYA SONUNCULUĞU

Emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliği, enflasyon ve faiz oranlarının baz alındığı "Emekli Finansı" endeksinde Türkiye, yüzde 47 puanla Rusya ile birlikte 44 ülke arasında sonuncu oldu. Maddi refah endeksinde yüzde 32, yaşam kalitesinde ise yüzde 33 skor elde eden Türkiye, ekonomik istikrar ve alım gücü kriterlerinde sınıfta kaldı. Sağlık endeksi ise yüzde 65 ile Türkiye'nin en yüksek puan aldığı kategori olarak kayıtlara geçti.

ZİRVE YİNE AVRUPA'NIN OLDU

Dünyanın en iyi emeklilik ortamına sahip ilk 10 ülkesinden 8'i Avrupa'dan çıktı. Norveç, güçlü sosyal güvenlik sistemi ve yüksek yaşam standartlarıyla yüzde 83 puan alarak zirveye yerleşti. Norveç’i yüzde 82 ile İrlanda ve yüzde 81 ile İsviçre takip etti. Kuzey Amerika ülkeleri olan ABD ve Kanada ise sağlık maliyetleri ve konut krizi nedeniyle ilk 20'nin dışında kalarak hayal kırıklığı yarattı.

NATIXIS 2025 verilerine göre sıralamanın başında ve sonunda yer alan ülkeler şunlar oldu:

Zirvedekiler: Norveç, İrlanda, İsviçre, İzlanda, Danimarka.

Orta Sıradakiler: Almanya (8), İngiltere (14), Kanada (20), ABD (21), Fransa (27).

Diptekiler: Çin (41), Türkiye (42), Kolombiya (43), Hindistan (44).

İŞTE EMEKLİ OLMAK İÇİN EN İYİ VE EN KÖTÜ ÜLKELER LİSTESİ

  1. Norveç
  2. İrlanda
  3. İsviçre
  4. İzlanda
  5. Danimarka
  6. Hollanda
  7. Avustralya
  8. Almanya
  9. Lüksemburg
  10. Slovenya
  11. Çekya
  12. Yeni Zelanda
  13. Singapur
  14. Birleşik Krallık
  15. Avusturya
  16. İsrail
  17. Belçika
  18. İsveç
  19. Malta
  20. Kanada
  21. ABD
  22. Güney Kore
  23. Finlandiya
  24. Slovakya
  25. Güney Kıbrıs
  26. Japonya
  27. Fransa
  28. Polonya
  29. İtalya
  30. Litvanya
  31. Portekiz
  32. Estonya
  33. Macaristan
  34. Letonya
  35. Meksika
  36. Rusya
  37. Şili
  38. Yunanistan
  39. İspanya
  40. Brezilya
  41. Çin
  42. Türkiye
  43. Kolombiya
  44. Hindistan