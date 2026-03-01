Uluslararası finans kuruluşu NATIXIS, 44 ülkenin emeklilik sistemlerini; enflasyon, sağlık hizmetleri, gelir adaleti ve yaşam kalitesi gibi 18 farklı gösterge üzerinden kıyasladı. Türkiye, yüzde 42'lik genel skorla listenin 42. sırasında yer alarak Kolombiya ve Hindistan ile birlikte son üç sırayı paylaştı. Özellikle emeklilik finansmanı ve maddi refah kategorilerinde alınan düşük puanlar, Türkiye'nin küresel standartların gerisinde kaldığını tescilledi.

FİNANSAL GÜVENDE DÜNYA SONUNCULUĞU

Emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliği, enflasyon ve faiz oranlarının baz alındığı "Emekli Finansı" endeksinde Türkiye, yüzde 47 puanla Rusya ile birlikte 44 ülke arasında sonuncu oldu. Maddi refah endeksinde yüzde 32, yaşam kalitesinde ise yüzde 33 skor elde eden Türkiye, ekonomik istikrar ve alım gücü kriterlerinde sınıfta kaldı. Sağlık endeksi ise yüzde 65 ile Türkiye'nin en yüksek puan aldığı kategori olarak kayıtlara geçti.

ZİRVE YİNE AVRUPA'NIN OLDU

Dünyanın en iyi emeklilik ortamına sahip ilk 10 ülkesinden 8'i Avrupa'dan çıktı. Norveç, güçlü sosyal güvenlik sistemi ve yüksek yaşam standartlarıyla yüzde 83 puan alarak zirveye yerleşti. Norveç’i yüzde 82 ile İrlanda ve yüzde 81 ile İsviçre takip etti. Kuzey Amerika ülkeleri olan ABD ve Kanada ise sağlık maliyetleri ve konut krizi nedeniyle ilk 20'nin dışında kalarak hayal kırıklığı yarattı.

NATIXIS 2025 verilerine göre sıralamanın başında ve sonunda yer alan ülkeler şunlar oldu:

Zirvedekiler: Norveç, İrlanda, İsviçre, İzlanda, Danimarka.

Orta Sıradakiler: Almanya (8), İngiltere (14), Kanada (20), ABD (21), Fransa (27).

Diptekiler: Çin (41), Türkiye (42), Kolombiya (43), Hindistan (44).

İŞTE EMEKLİ OLMAK İÇİN EN İYİ VE EN KÖTÜ ÜLKELER LİSTESİ