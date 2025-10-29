Microsoft sistemlerinde yaşanan geniş çaplı bir arıza, dünya genelinde birçok internet sitesi ve uygulamaya erişimi engelledi. Kesintiden popüler oyun Minecraft, kahve zinciri Starbucks ve İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow’un internet sitesi de etkilendi.

BBC'de yer alan habere göre sorun yalnızca özel şirketlerle sınırlı kalmadı. İskoçya Parlamentosu, oylama sisteminin çökmesi üzerine oturumunu geçici olarak askıya almak zorunda kaldı.

Microsoft yaptığı açıklamada, Outlook ve Teams başta olmak üzere bazı Microsoft 365 uygulamalarında erişim sorunları yaşandığını doğruladı. Şirket, bulut bilişim platformu Azure’un da TSİ 18.00 itibarıyla DNS kaynaklı bir arıza yaşadığını duyurdu. Azure’un küresel bulut hizmeti pazarındaki payının yaklaşık %20 olduğu tahmin ediliyor.

Microsoft, kesintinin nedenine ilişkin ilk bulguların “hatalı bir yapılandırma değişikliğine” işaret ettiğini belirtti, ancak sorunun ne zaman tamamen giderileceğine dair net bir zaman veremedi.

Benzer bir durum 20 Ekim’de de yaşanmış, Amazon’un bulut servisi AWS’deki DNS temelli bir arıza yüzünden yüzlerce site ve uygulama kullanılamaz hale gelmişti. O kesintiden Canva, Duolingo, Snapchat ve Zoom gibi popüler platformlar da etkilenmişti.

İnternet kesintilerini izleyen Downdetector’ın sahibi Ookla, BBC’ye yaptığı açıklamada bu sabah saatlerinden itibaren 4 milyondan fazla kesinti bildirimi aldıklarını söyledi. Normalde günde ortalama 1,8 milyon kesinti bildirimi geldiğini belirten şirket, bu olayın ölçeğinin olağanüstü boyutta olduğunu vurguladı.

Downdetector verilerine göre yalnızca İngiltere’de, kesintinin başladığı ilk iki saat içinde 400 binden fazla kullanıcı erişim sorunu bildirdi.

KESİNTİDEN ETKİLENEN UYGULAMALAR

Kesintiden etkilenen platformların tam listesi henüz netleşmese de, Downdetector verilerine göre sorun yaşayan bazı popüler uygulamalar şunlar:

Snapchat

Zoom

Roblox

Clash Royale

MyFitnessPal

Life360

Clash of Clans

Fortnite

Canva

IMDB

Wordle

Signal

Coinbase

Duolingo

Slack

Smartsheet

Pokémon Go

Epic Games

PlayStation Network

Peloton

Rocket League

Microsoft, sorun üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve hizmetlerin kademeli olarak normale dönmesinin beklendiğini açıkladı.