İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda sporculara dağıtılan binlerce ücretsiz prezervatif, organizasyonun henüz başında tükendi. Olimpiyat Köyü’nde yaşanan bu beklenmedik talep patlaması, organizatörleri ek önlemler almaya itti.

ÜÇ GÜN İÇİNDE 10 BİN ADET TÜKENDİ



Olimpiyat Köyü’nde güvenli cinselliği teşvik etmek amacıyla sporcuların kullanımına sunulan yaklaşık 10 bin adet ücretsiz prezervatif, sadece üç gün içerisinde tamamen bitti. NBC News’a konuşan bir sporcu, stokların hızla eridiğini belirterek, yetkililerin yeni sevkiyat sözü verdiğini ancak net bir tarih paylaşılmadığını dile getirdi. Yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı oyunlarda yaşanan bu yoğun talep, spor dünyasında günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

PARİS VE MİLANO ARASINDAKİ ARZ FARKI DİKKAT ÇEKTİ



Organizatörler, ek sevkiyat planlarının yapıldığını doğrulasa da stokların neden bu kadar çabuk tükendiği tartışma konusu oldu. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda katılımcı başına günde ortalama iki adet düşecek şekilde toplam 300 bin prezervatif tedarik edilmişti. Milano-Cortina 2026’da ise arzın başlangıçta çok daha düşük tutulmuş olmasının, bu erken stok krizinde ana faktör olduğu değerlendiriliyor.

1988'DEN BU YANA SÜREN OLİMPİYAT GELENEĞİ



Olimpiyatlarda ücretsiz prezervatif dağıtımı, ilk kez 1988 Seul Olimpiyatları’nda güvenli cinselliği teşvik etmek ve HIV başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılmıştı. O tarihten bu yana her organizasyonda standart bir uygulama haline gelen bu dağıtım, sporcuların sağlığını koruma misyonuyla sürdürülüyor.