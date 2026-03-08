Ortadoğu'da süren savaş petrolde tarihi yükselişleri meydana getirdi.
Küresel referans Brent petrol yüzde 8,93 yükselişle 93,04 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Haftalık bazda değerlendirildiğinde Brent petrol yüzde 28,37 artışla Nisan 2020’den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yaşadı.
ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ ARX ENDİŞESİNİ BÜYÜTTÜ
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan “koşulsuz teslimiyet” talep etmesi, çatışmaların uzayabileceği ve küresel petrol ile gaz piyasasında ciddi arz sorunları yaşanabileceği endişelerini artırdı.
Bölgedeki gerilim nedeniyle enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiği neredeyse durma noktasına geldi.
10- Libya
Petrol Rezervi (Milyar Varil): 48,4
Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 27,7
*Yakın geçmişte iç savaş yaşadı.
9- ABD
Petrol Rezervi (Milyar Varil): 45
Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 124
*İsrail ile birlikte İran'a saldırı halinde.
8- Rusya
Petrol Rezervi (Milyar Varil): 80
Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 124
*Ukrayna ile Şubat 2022 tarihinden beri savaş halinde. Birçok ülkenin de yaptırımı altında.
7- Kuveyt
Petrol Rezervi (Milyar Varil): 101,5
Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 29
*İran'ın hava saldırılarından etkilenen ülkeler arasında ve en büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı...
6- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
Petrol Rezervi (Milyar Varil): 113
Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 114
*İran'ın hava saldırılarından etkilenen ülkeler arasında ve en büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı...
5- Irak
Petrol Rezervi (Milyar Varil): 145
Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 98
*En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı...
4- Kanada
Petrol Rezervi (Milyar Varil): 171
Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 106
3- İran
Petrol Rezervi (Milyar Varil): 208,6
Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 47
*ABD ve İsrail ile savaş halinde
2- Suudi Arabistan
Petrol Rezervi (Milyar Varil): 267,2
Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 187
*En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı...
1- Venezuela
Petrol Rezervi (Milyar Varil): 303,2
Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 9,8
*Devlet Başkanı Maduro, ABD tarafından tutuklandı.