Ortadoğu'da süren savaş petrolde tarihi yükselişleri meydana getirdi. Küresel referans Brent petrol yüzde 8,93 yükselişle 93,04 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Haftalık bazda değerlendirildiğinde Brent petrol yüzde 28,37 artışla Nisan 2020’den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yaşadı. ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ ARX ENDİŞESİNİ BÜYÜTTÜ ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan “koşulsuz teslimiyet” talep etmesi, çatışmaların uzayabileceği ve küresel petrol ile gaz piyasasında ciddi arz sorunları yaşanabileceği endişelerini artırdı. Bölgedeki gerilim nedeniyle enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiği neredeyse durma noktasına geldi. 10- Libya Petrol Rezervi (Milyar Varil): 48,4 Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 27,7 *Yakın geçmişte iç savaş yaşadı. 9- ABD Petrol Rezervi (Milyar Varil): 45 Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 124 *İsrail ile birlikte İran'a saldırı halinde. 8- Rusya Petrol Rezervi (Milyar Varil): 80 Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 124 *Ukrayna ile Şubat 2022 tarihinden beri savaş halinde. Birçok ülkenin de yaptırımı altında. 7- Kuveyt Petrol Rezervi (Milyar Varil): 101,5 Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 29 *İran'ın hava saldırılarından etkilenen ülkeler arasında ve en büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı... 6- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Petrol Rezervi (Milyar Varil): 113 Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 114 *İran'ın hava saldırılarından etkilenen ülkeler arasında ve en büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı... 5- Irak Petrol Rezervi (Milyar Varil): 145 Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 98 *En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı... 4- Kanada Petrol Rezervi (Milyar Varil): 171 Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 106 3- İran Petrol Rezervi (Milyar Varil): 208,6 Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 47 *ABD ve İsrail ile savaş halinde 2- Suudi Arabistan Petrol Rezervi (Milyar Varil): 267,2 Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 187 *En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı... 1- Venezuela Petrol Rezervi (Milyar Varil): 303,2 Ham Petrol İhracatı (Milyar Dolar): 9,8 *Devlet Başkanı Maduro, ABD tarafından tutuklandı.

