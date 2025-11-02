ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) verilerine göre, dünya genelinde sıcaklıklar artmaya devam ederken, buzullar alarm veriyor. Antarktika her yıl ortalama 135 milyar ton, Grönland ise yaklaşık 266 milyar ton buz kaybediyor. Bu erime, yalnızca kutupları değil, Avrupa’nın dağ sistemlerinden Asya’nın yüksek zirvelerine kadar geniş bir coğrafyayı tehdit ediyor.

BİLİM İNSANLARINDAN KRİTİK UYARI

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü İnşaat, Çevre ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Matthias Huss, küresel ısınmanın etkilerini değerlendirerek, buzulların hızla geri çekildiğine dikkat çekti. Huss, “Buzul tabakasındaki değişimin temel nedeni iklim koşullarıyla doğrudan bağlantılı. Son yüzyıldaki bu hızlı erime, insan faaliyetleri sonucu artan sıcaklıkların bir sonucudur” dedi.

KAYIP HIZI YÜZDE 36 ARTTI

Uzmanlara göre, 2010-2020 döneminde buzulların erime hızı önceki on yıla kıyasla yaklaşık yüzde 36 arttı. Avrupa Alpleri, Kafkasya ve Rocky Dağları gibi küçük buzullara sahip bölgelerde kayıp oranı çok daha yüksek. Toplam buz miktarı bakımından ise Alaska ve Patagonya gibi bölgeler en kritik konumda bulunuyor.

2100’E KADAR YÜZDE 41’E VARAN ERİME BEKLENİYOR

İklim değişikliğinin mevcut hızla devam etmesi durumunda, dünya genelinde buzulların yüzyılın sonuna kadar yüzde 26 ila 41’inin tamamen eriyeceği öngörülüyor. Dr. Huss, bazı senaryolarda Avrupa Alpleri ve Kafkasya Dağları’ndaki tüm buzulların yok olabileceğini belirtti.

DENİZ SEVİYELERİ EN AZ 1 METRE YÜKSELECEK

Buzul erimelerinin en yıkıcı etkilerinden biri, deniz seviyesindeki artış olarak öne çıkıyor. 2100 yılına gelindiğinde küresel deniz seviyesinin en az 1 metre yükselmesi bekleniyor. Bu durum, başta Asya ve Avrupa olmak üzere kıyı bölgelerinde yaşayan milyarlarca insan için ciddi bir tehdit oluşturacak.

EKOSİSTEM GİDEREK DEĞİŞİYOR

Buzulların erimesi yalnızca kara kütlelerini değil, okyanus ekosistemlerini de etkiliyor. Erimeyle birlikte taşınan tortu ve besin maddelerinin dengesi bozuluyor; bu durum balık popülasyonlarından deniz bitkilerine kadar geniş bir ekolojik zinciri etkileyebiliyor.

BİLİM DÜNYASINDAN ACİL ÖNLEM UYARISI

Uzmanlar, küresel karbon emisyonlarının sınırlandırılmasının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Dr. Huss, “Eğer mevcut eğilim sürerse, 2100 yılına gelmeden birçok dağ silsilesi buzullarını tamamen kaybedecek. Karbon salınımının azaltılması, dünyanın geleceği için atılabilecek en kritik adım” değerlendirmesinde bulundu.

Bilim dünyası, küresel ısınmanın yalnızca kutupları değil, insan yaşamını, gıda güvenliğini ve doğal kaynakları tehdit eden bir kriz haline geldiğini hatırlatıyor.