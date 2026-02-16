Dünya genelinde kalp ve göğüs cerrahisi alanında en saygın bilimsel kuruluşlardan biri olan Society of Thoracic Surgeons (STS) tarafından düzenlenen bu prestijli toplantı; klinik mükemmeliyet, yenilikçi yaklaşımlar, kanıta dayalı uygulamalar ve ileri cerrahi becerilerin değerlendirildiği uluslararası bir bilimsel platform olma özelliği taşıyor.

Bu kapsamda elde edilen birincilik, hem bireysel akademik yetkinliğin hem de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin uluslararası alandaki bilimsel ve eğitimsel gücünün somut bir göstergesi oldu.

Yarışma sürecinde, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz ile Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Alpat, öğretim üyeleri olarak asistanlarını yalnız bırakmayarak akademik ve moral destek sağladı. Bu başarı; genç akademisyenlerin uluslararası bilimsel rekabetteki etkinliğini ortaya koyarken, aynı zamanda Türkiye'de sağlık alanındaki köklü birikimi ve yüksek nitelikli tıp eğitimini teyit etti.

DÜNYA PEŞLERİNE DÜŞTÜ



Cışkun ve Koltuk'un kazandığı başarı, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de adeta yarışa girmesine neden oldu. İki isim, ABD başta olmak üzere birçok uluslararası prestiji yüksek tıp fakültesinden çalışma teklifi aldı.





