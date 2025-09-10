A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nı ikincilikle tamamlarken, tarihindeki en büyük başarıyı yakalayan Filenin Sultanları'na Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan ödül jesti geldi.



Federasyon tarafından oyuncular ve teknik ekip için belirlenen başarı primlerinin yanı sıra, organizasyon tarafından elde edilen derece için Türkiye'ye verilecek para ödülü de voleybolculara dağıtılacak.

PARA ÖDÜLÜ 14 OYUNCUYA EŞİT DAĞITILACAK



Final setinde İtalya'ya kaybederek gümüş madalyayı kazanan Sultanların organizasyondan alacağı para ödülü de belli oldu.



Turnuvayı şampiyon tamamlayan İtalya'ya 1 milyon dolar, ikinci Türkiye'ye 500 bin dolar ve üçüncü Brezilya'ya 250 bin dolar ödeneceği duyuruldu.

Normal şartlar altında ülke federasyonlarına verilen para ödülü, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından doğrudan 14 kişilik oyuncu kadrosuna eşit şekilde dağıtılacak.



Oyuncular, federasyonun belirlediği başarı primlerinin yanı sıra FIVB ödül havuzundan kişi başına yaklaşık 1,5 milyon TL prim ödülü almış olacak.