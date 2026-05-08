Dünya Kupası İçin Hayal Gibi İş: 50 Bin Dolar Maaşla 104 Maç İzlenecek

Indeed ile FOX Sports, futbol tutkunlarını heyecanlandıracak sıra dışı bir iş ilanı yayımladı. Şirketler, 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca tüm karşılaşmaları takip edecek bir “Dünya Kupası İzleme Sorumlusu” aradıklarını açıkladı.

Seçilecek kişiye ise tam 50 bin dolar ödeme yapılacak.

MARATONN CAM KÜPTE TAKİP EDİLECEK

Göreve getirilecek futbolsever, New York’taki Times Square meydanında kurulacak özel bir cam küpte turnuva boyunca yaşayacak.

Kazanan kişi, Dünya Kupası’ndaki toplam 104 karşılaşmanın tamamını burada izleyecek. Maç yayınları, turnuvanın resmi yayın platformlarından biri olan Fox One üzerinden gerçekleştirilecek.

MAÇ İZLEMEKLE BİTMİYOR

Şirketlerin hazırladığı ilana göre işin tek sorumluluğu maç izlemek olmayacak.

Seçilecek kişinin aynı zamanda sosyal medya için içerik üretmesi, maç atmosferini taraftarlara aktarması ve etkinlik alanını turistler ile bölge çalışanları için canlı bir futbol merkezine dönüştürmesi beklenecek.

Ortak açıklamada, pozisyon için şu ifadeler kullanıldı: "Bu, piyasadaki en iyi yaz işi olabilir. Ancak bu görev, ancak gerçek bir futbol çılgınının üstesinden gelebileceği türden.”

BAŞVURULAR BAŞLADI

Başvurular, Indeed’in resmi başvuru sayfası üzerinden alınmaya başlandı. Kazanan kişinin ise 6 Haziran’da oynanacak Boston Red Sox ile New York Yankees karşılaşmasının FOX yayınında açıklanacağı duyuruldu.





2026 DÜNYA KUPASI TARİHE GEÇECEK

2026 FIFA World Cup, organizasyon tarihinin en büyük Dünya Kupası olacak.

İlk kez 48 takımın mücadele edeceği dev turnuva, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında United States, Canada ve Mexico ev sahipliğinde düzenlenecek.