Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’ndaki maçların tarihleri açıklandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD'nin başkenti Washington'daki törende, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının statları ve başlama saatlerini duyurdu.

Turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahibi Meksika, 11 Haziran’da Bonarte Stadyumu’nda Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. 19 Temmuz’daki final müsabakası ise New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın da play-off etabını geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda karşılaşacağı maçların statları ve başlama saatleri de belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde Avustralya ile 13 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de, Paraguay ile 19 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda TSİ 07.00'de ve ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek.