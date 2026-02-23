Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran teknik direktör Dick Advocaat, Curaçao milli takımının teknik direktörlüğünden ayrıldı. 78 yaşındaki teknik adamın kızının sağlık durumların nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. Advocaat’ın yerine Fred Rutten Curacao’yu devralacak ve Dünya Kupası'na götürecek.

‘AİLE FUTBOLDAN ÖNCE GELİR’

Advocaat yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Her zaman ailemin futboldan önce geldiğini söyledim. Bu yüzden bu doğal bir karar. Ama bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmiyor. Dünyanın en küçük FIFA ülkesini Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandırmayı kariyerimin en önemli anlarından biri olarak görüyorum. Oyuncularımla, teknik ekibimle ve bize inanan yönetim kurulu üyeleriyle gurur duyuyorum."

TARİH YAZMIŞTI

Advocaat, yakın zamanda Curaçao'yu, yani dünyanın en küçük ülkelerinden birini, Dünya Kupası'na götürmeyi başarmıştı. Karayipler’in küçük ada ülkesi Curaçao, kendi futbol tarihinde önemli bir kilometre taşını geride bırakarak ilk kez FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmıştı. Yaklaşık 155 bin nüfusa sahip olan Curaçao, bu başarısıyla daha önce İzlanda’nın 2018 Dünya Kupası’nda elde ettiği "turnuvaya katılan en küçük ülke" unvanını da devralmış oldu.