Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika tarafından ortak düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da yapılıyor.
Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak. Organizasyona şu ana kadar 42 ülke katılmayı garantiledi. Son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si kıtalararası play-off etabından gelecek.
Birinci torba: Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya
İkinci Torba: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya
Üçüncü torba: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika
Dördüncü torba: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)
CANLI | KURA ÇEKİLİYOR
Dünya Kupası kura çekimi, Andrea Bocelli'nin performansıyla birlikte başladı.
11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek ve Türkiye'nin play-off'u geçmesi halinde 4. torbadan katılacağı Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde:
A Grubu: