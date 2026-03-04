2026 Dünya Kupası’na katılım hakkını garantileyen İran, sahadaki başarısına rağmen şimdi tarihinin en büyük belirsizliğiyle karşı karşıya.

48 TAKIMLI TARİHİ TURNUVADA KRİZ ALARMI

11 Haziran’da başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı.

Asya Elemeleri’ni lider tamamlayarak turnuvaya katılım hakkı kazanan İran’ın, ABD ve İsrail ile yaşanan askeri gerilim nedeniyle kupaya katılamayabileceği konuşuluyor.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, son gelişmelerin organizasyona katılımı riske atabileceğini söyledi.

ASYA’NIN FUTBOL GÜCÜ BELİRSİZLİKTE

Dünya sıralamasında 20. basamakta bulunan İran, son sekiz Dünya Kupası’nın altısında yer aldı. Aralık ayında Washington’da yapılan kura çekiminde ikinci torbadan katılan İran; Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile G Grubu’nda eşleşti.

Genişletilmiş format sayesinde grup üçüncülerine de üst tur yolu açık. Ancak asıl soru sportif değil, siyasi.

ABD-İRAN EŞLEŞMESİ OLASILIĞI

Her iki ülkenin gruplarını ikinci sırada tamamlaması halinde son 16 turunda ABD–İran eşleşmesi ihtimali doğacak. Bu senaryo, organizasyonun güvenlik planlaması açısından yeni bir sınav anlamına geliyor.

FIFA’NIN ELİNDEKİ GENİŞ YETKİ

Dünya Kupası talimatının 6.7 maddesi, bir takımın çekilmesi ya da ihraç edilmesi halinde kararı tamamen FIFA’nın takdirine bırakıyor. İran’ın çekilmesi durumunda yerine otomatik olarak başka bir takım yazılması zorunlu değil.

OLASI SENARYOLAR

- İran katılır: FIFA ve ev sahibi ABD koordinasyonla vize ve güvenlik sorunlarını çözer.

- İran çekilir: Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) içinde yeni bir play-off süreci başlatılabilir.

- Siyasi engel oluşur: Vize ya da güvenlik krizi nedeniyle FIFA zor bir tercihle karşı karşıya kalabilir.

TARİHTE BENZER KRİZLER YAŞANDI

1950’de Hindistan turnuvadan çekildi.

1992’de Yugoslavya savaş nedeniyle ihraç edildi.

2022’de Rusya, Ukrayna savaşı sonrası FIFA tarafından men edildi.

Spor tarihinde siyasi krizlerin turnuva kaderini değiştirdiği örnekler az değil.

KUPADAN BÜYÜK KRİZ Mİ?

2026 Dünya Kupası tarihin en büyük organizasyonu olacak. Ancak aynı zamanda küresel gerilimlerin en yoğun yaşandığı bir döneme denk geliyor.

FIFA’nın vereceği karar yalnızca bir takımın kaderini değil, sporun siyaset karşısındaki duruşunu da belirleyecek.

2026 yazında kupayı kim kaldıracak sorusu kadar, İran’ın sahaya çıkıp çıkamayacağı da konuşulacak gibi görünüyor.