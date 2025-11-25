İlk 48 takımlı FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 200 günden az bir süre kala, turnuvanın eşi benzeri görülmemiş 12 dörtlü grubunun belirlenmesine yönelik prosedürler onaylandı.

2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en heyecan verici dönüm noktalarından biri olan Final Kurası, 5 Aralık Cuma günü tüm kalifiye takımların ve hala mücadele eden takımların teknik direktörlerini ve yetkililerini bir araya getirecek. Washington DC'deki prestijli John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde, en büyük zaferin peşinde koşan rakiplerini keşfedecekleri yer.

Final Kura prosedürleri, ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD'nin 1. torbaya yerleştirilecek ve 39 kalan kalifiye takım her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya dağıtılacak.

Türkiye'nin play-off'u geçmesi halinde 4. Torba'da yer alacağı Dünya Kupası kura çekiminde belirlenen torbalar ise şu şekilde:

1. Torba: Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

2. Torba: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Kore Cumhuriyeti, Ekvador, Avusturya, Avustralya

3. Torba: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

4. Torba: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A, B, C ve D, FIFA Play-Off Turnuvası 1 ve 2

Kura çekimi 1. torbadaki takımların A'dan L'ye kadar gruplara ayrılmasıyla başlayacak. Daha sonra sırasıyla 2, 3 ve 4. torbalarda kura çekimi yapılacak.

KISITLAMALAR BELİRLENDİ

1. torbada, ev sahibi ülkeler olan Kanada, Meksika ve ABD, farklı renkteki toplarla belirlenecek ve kura çekiminde, 4 Şubat 2024'te açıklanan maç takvimine göre, Meksika için A1 (yeşil top), Kanada için B1 (kırmızı top) ve ABD için D1 (mavi top) pozisyonlarına atanacaklar. 1. torbadaki kalan dokuz üst sıradaki takım, aynı renkteki dokuz topla belirlenecek ve kura çekiminde bulundukları grubun 1. pozisyonuna otomatik olarak yerleştirilecek.

Rekabet dengesini sağlamak için, maç programı oluşturulurken yarı finallere iki ayrı yol belirlendi. Takımların dengeli bir şekilde dağıtılması için, FIFA/Coca-Cola Erkekler Sıralaması'nda ilk dört sırada yer alan takımlar kura çekiminde şu kısıtlamalara tabi olacak: ilk sıradaki takım (İspanya) ve ikinci sıradaki takım (Arjantin) rastgele zıt yollara çekilecek ve aynı prensip üçüncü (Fransa) ve dördüncü (İngiltere) en iyi sıradaki takımlar için de geçerli olacak. Bu, gruplarını kazanmaları durumunda, ilk iki sıradaki takımın finalden önce karşılaşmamasını sağlayacak.

2, 3 ve 4. torbalarda, her takımın grup sıralaması önceden belirlenmiş bir dağılım modeline göre belirlenecek. Bu model, kura prosedürleri dokümanında yer alan tabloda ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Bir takımın grup içindeki sıralaması, kura çekiminin yapıldığı torbaya ve kura çekiminin yapıldığı gruba göre belirlenecek.

Prensip olarak, hiçbir gruba aynı konfederasyondan birden fazla takım dahil edilmeyecek. Bu durum, 16 takımla temsil edilen UEFA hariç tüm konfederasyonlar için geçerli. Her grupta en az bir, en fazla iki UEFA takımı bulunmalı.

İki FIFA Play-Off Turnuvası yer tutucusu için, FIFA'nın hiçbir gruba aynı konfederasyondan birden fazla takımın çekilmemesini sağlama genel ilkesine uymak amacıyla, konfederasyon kısıtlaması, 4. torbadaki iki FIFA Play-Off Turnuvası yer tutucusunun her yolundaki üç takıma da uygulanacak.

SAAT DAĞILIMI YAPILACAK

Grup aşamasında hangi takımların birbirleriyle oynayacağı kura çekimiyle belirlenecek. Güncellenen maç programı, her maçın oynanacağı stadyum ve başlama saati de dahil olmak üzere tüm detaylar 6 Aralık Cumartesi günü açıklanacak.

Kura çekiminden sonra yapılacak maç dağıtım süreci, tüm takımlar için mümkün olan en iyi koşulları sağlamayı ve mümkün olan yerlerde, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların takımlarının maçlarını farklı zaman dilimlerindeki maçlarda canlı izleyebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.