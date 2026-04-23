Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih karşısında iki gol bulan ve son haftalarda formunun zirvesine çıkan Milli futbolcu Arda Güler sakatlandı.



Kas sakatlığı yaşadığı öğrenilen genç oyuncu bugün Real Madrid'in antrenmanına katılmazken, yarın oynanacak Real Betis karşılaşmasında forma giymemesi bekleniyor.





SAKATLIĞIN CİDDİYETİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Milli futbolcunun yaşadığı sakatlığın ciddiyetine ilişkin henüz kulüp tarafından İspanyol basınına bir bilgi verilmezken, Arda Güler'in sakatlık haberi yaklaşan Dünya Kupası nedeniyle Türk futbolseverlerde de paniğe neden oldu.





Haziran ayında başlayacak turnuvada Milli takımın en büyük kozu olarak görülen Arda Güler'in sakatlığının Dünya Kupası'nı etkileyip etkilemeyeceği ise henüz bilinmiyor.