Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Macaristan ve İrlanda karşı karşıya geldi.
Puskas Arena'da oynanan maça ev sahibi takım Lukacs'ın 3. dakikada attığı golle 1-0 önde başladı. İrlanda'da Troy Parrot, 15. dakikada penaltıdan skoru eşitlese de Macaristan, 37. dakikada hızlı bir yanıt vererek Varga'nın attığı golle devreye 2-1 önde girdi.
İkinci yarıda İrlanda, Parrot ile 80. dakikada skoru eşitledi. 23 yaşındaki Parrot 90+6'da ise İrlanda'yı play-off'a taşıdı.
Son maça 1 puan geride giren İrlanda puanını 10 yaptı ve grubu ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı.
Macaristan ise 8 puanda kaldı ve grubunu üçüncü sırada bitirdi.